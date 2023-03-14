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В Україні запустили фейкову схему про виплату 9000 грн. Як не стати жертвою? (фото)

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виплату 9000

Росія, ймовірно, запустила шахрайську фінансову кампанію у Facebook про виплату 9000 грн через Дію, попереджає Центр стратегічних комунікацій, передає НСН.

Так, у Facebook з анонімного каналу запущено рекламну кампанію щодо «виплат грошової допомоги» під брендом порталу держпослуг Дія.

Так звану виплату пропонують отримати через українські «Ощадбанк» та «Райфайзен».

«Ми дізналися, що кампанія з розповсюдження брехні стартувала 27 лютого 2023 року», йдеться у повідомленні.

новини україни

новини україни

В Україні запустили фейкову схему про виплату 9000 грн. Як не стати жертвою? (фото)

В Україні запустили фейкову схему про виплату 9000 грн. Як не стати жертвою? (фото)

Загалом, шахрайська схема має стандартний «набір»:

  • Виплату можна отримати на особисту карту або карту родичів чи друзів.
  • Інструкція, яка сформована дуже кострубато і з великою кількістю помилок. Наприклад, прийде дзвінок/смс підтвердження з банку (дзвінок потрібно підняти, або прийде код).
  • Посилання на «сайти» українських банків було зареєстровано на вигадане ім’я та український номер телефону, реєстратором цих доменів виступав російський провайдер. Це можуть бути звичайні зловмисники, які ховаються на території держави-агресора, але не можна виключати і цілеспрямованої операції російських спецслужб.
  • Сторінки, з яких запущена реклама, є пустими. На них немає інформації, аватарки та підписників. Це ще одна типова ознака зловмисників.

В Україні запустили фейкову схему про виплату 9000 грн. Як не стати жертвою? (фото)

В Україні запустили фейкову схему про виплату 9000 грн. Як не стати жертвою? (фото)

Як на це відреагували в Ощадбанку

В онлайн-підтримці повідомили Центру стратегічних комунікацій, що не мають жодного відношення до цих виплат і не здійснюють операцій з видачі дев’яти тисяч гривень.

Як реагувати на таку рекламу

  • Відкрийте публікацію та натисніть more у її правому верхньому кутку;
  • Натисніть «Поскаржитись на публікацію more» та оберіть варіант, який найбільш точно описує порушення Норм спільноти.

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