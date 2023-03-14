В Україні запустили фейкову схему про виплату 9000 грн. Як не стати жертвою? (фото)

Росія, ймовірно, запустила шахрайську фінансову кампанію у Facebook про виплату 9000 грн через Дію, попереджає Центр стратегічних комунікацій, передає НСН.

Так, у Facebook з анонімного каналу запущено рекламну кампанію щодо «виплат грошової допомоги» під брендом порталу держпослуг Дія.

Так звану виплату пропонують отримати через українські «Ощадбанк» та «Райфайзен».

«Ми дізналися, що кампанія з розповсюдження брехні стартувала 27 лютого 2023 року», йдеться у повідомленні.

Загалом, шахрайська схема має стандартний «набір»:

Виплату можна отримати на особисту карту або карту родичів чи друзів.

Інструкція, яка сформована дуже кострубато і з великою кількістю помилок. Наприклад, прийде дзвінок/смс підтвердження з банку (дзвінок потрібно підняти, або прийде код).

Посилання на «сайти» українських банків було зареєстровано на вигадане ім’я та український номер телефону, реєстратором цих доменів виступав російський провайдер. Це можуть бути звичайні зловмисники, які ховаються на території держави-агресора, але не можна виключати і цілеспрямованої операції російських спецслужб.

Сторінки, з яких запущена реклама, є пустими. На них немає інформації, аватарки та підписників. Це ще одна типова ознака зловмисників.

Як на це відреагували в Ощадбанку

В онлайн-підтримці повідомили Центру стратегічних комунікацій, що не мають жодного відношення до цих виплат і не здійснюють операцій з видачі дев’яти тисяч гривень.

Як реагувати на таку рекламу

Відкрийте публікацію та натисніть more у її правому верхньому кутку;

Натисніть «Поскаржитись на публікацію more» та оберіть варіант, який найбільш точно описує порушення Норм спільноти.

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