Допомога ВПО 5800 гривень на місяць: кому надається, в яких областях і коли подавати заявку на виплати.

Благодійний фонд Право на захист проводить збір даних на отримання фінансової допомоги від УВКБ ООН, передає НСН.

Цього тижня оформити допомогу від ООН можна у Львівській, Тернопільській та Івано-Франківській областях.

Допомога ВПО 5800 гривень – хто може отримати гроші

Виплати надаються тим, хто ще не отримував допомоги від міжнародних організацій і має щомісячний дохід не вище 5400 гривень на людину.

Заявники, які зареєструвалися з 01.10.2023 до 31.12.2023, отримають виплати по 3600 гривень і додатково для підготовки до зимового періоду по 2220 гривень на кожного члена сім’ї на 3 місяці.

Заявки приймають від ВПО, які переїхали в ці області після 24.02.2022, а також тих, хто повернувся додому після вимушеного переміщення через російське вторгнення.

Для отримання допомоги громадяни повинні відповідати наступним критеріям уразливості:

батьки-одинаки, які піклуються про дітей віком до 18 років та/або людей, старших за 55 років;

сім’ї літніх людей, старших за 55 років;

сім’ї, які доглядають за особами з особливими потребами;

сім’ї, які опікуються прийомними дітьми.

Де можна подати заявку на виплати від ООН

Пункт прийому заявок працюватиме у Львівській області:

15 листопада з 11 до 16 години — м. Розвадів, с. Пісочне, вул. Шевченка, 114 (Львівська обл.);

16 листопада з 11 до 16 години — м. Рудки, пл. Відродження, 22 (Львівська обл.);

17 листопада з 11 до 16 години — м. Стрий, вул. Героїв Небесної Сотні, 1 (Львівська обл.).

Пункт прийому заявок працюватиме у Тернопільській області:

15 листопада з 10 до 15 години — м. Бучач, вул. Агнона, 3 (Тернопільська обл.);

16 листопада з 9 до 16 години — м. Підволочиськ, вул. Шептицького, 4 (Тернопільська обл.);

17 листопада з 11 до 15 години — смт. Козова, вул. Дорошенка, 3 (Тернопільська обл.).

За графіком виїздів мобільної бригади у Івано-Франківській області слідкуйте в телеграм-каналі.

Детальнішу інформацію про отримання грошової допомоги від УВКБ ООН можна знайти на офіційному сайті.

Які документи необхідні для отримання допомоги від ООН

Необхідно надати наступні документи:

ІПН;

документ для посвідчення особи;

довідка ВПО;

IBAN банківської картки головного заявника;

свідоцтво про народження дітей;

документ про опіку над дитиною;

посвідчення або медична довідка про інвалідність чи хронічне захворювання.

Під час реєстрації мають бути присутні всі члени сім’ї. Для маломобільних людей можлива реєстрація за оригіналами документів за умови надання документів, що підтверджують їхній стан.

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