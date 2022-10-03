Допомога українцям під час війни: українські родини можуть отримати продукти, ліки та грошову субсидію від міжнародної організації Save the Children. Куди треба звернутися?

Про це розповідає NNS з посиланням на Факти ICTV.

Допомога українцям. Що відомо про організацію Save the Children

Save the Children – це міжнародна гуманітарна організація, що захищає дітей по всьому світу вже більше 100 років.

Починаючи з 2014 року, організація переважно займалася гуманітарною допомогою для жителів Донецької та Луганської областей, проте після 24 лютого розширила свою діяльність.

Як зазначається на сайті організації, команда Save the Children через партнерів в Україні доставляє необхідну гуманітарну допомогу українським дітям та їхнім родинам.

Зараз, окрім гуманітарної, організація надає інформаційну, медичну та психологічну допомогу, а також фінансово допомагає тим, хто цього потребує у різних регіонах України.

Як зазначають у самій організації, їх команда надає допомогу через партнерів, щоб доставити необхідну гуманітарну допомогу дітям та їхнім родинам.

Save the Children забезпечує українців:

їжею та водою;

наборами гігієни;

безпечним місцем для перебування дітей;

грошовою субсидією, щоб родини могли задовольнити свої основні потреби.

Save the Children підтримує не лише тих, хто опинився у важкій життєвій ситуації через війну, а й біженців, які наразі перебувають у Європі.

Зокрема, організація відкрила анкету для прийому заявок від українських біженців на отримання фінансової допомоги у Польщі.

Перший етап підтримки українців від програми Save The Children розпочався одразу після початку російської агресії навесні 2022 року. Тоді в рамках програми учасникам пропонувалися виплати по 1 320 злотих на дітей протягом трьох місяців.

Наразі продовжуються виплати тим, хто встиг зареєструватися в першій хвилі, а також організатори поновили прийом анкет наступних учасників.

Як отримати допомогу

Отримати допомогу від Save the Children in Ukraine можуть усі українці, які перебувають у скрутному становищі через війну.

Допомога надається через партнерські організації.

Якщо у вашому населеному пункті або області працюють наші партнерські організації, ви можете звернутися до них, зазначають у організації.

Загалом, прийом заявок здійснюється через гарячу лінію або особисті повідомлення на офіційній сторінці у Facebook.

Щоб подати заявку на допомогу, необхідно:

зателефонувати на гарячу лінію за телефоном 0800 609 845 ;

; написати в особисті повідомлення у Facebook.

На Facebook-сторінці організації зазначається, що наразі гарячі лінії переповнені, тому Save the Children in Ukraine рекомендує українцям надсилати свої номери телефонів в особисті повідомлення.

Працівники організації зв’яжуться з вами для отримання необхідної інформації. Саме по телефону буде вирішуватися, яка саме допомога вам потрібна та як ви зможете її отримати.

Якщо ви одразу не отримали повідомлення від організації, у Save the Children in Ukraine радять не хвилюватися, адже лінії перезавантаженні, тому потрібно почекати, поки черга дійде до розгляду саме вашої заявки.

Варто зазначати, що не вся допомога – це грошова допомога.

Кожна організація підтримує сім’ї по-різному, хтось грошовою допомогою, хтось продуктовими наборами, хтось гігієною, хтось заняттями з дітьми, хтось медичними послугами, зазначили у Save the Children in Ukraine.

Фото: Save the Children in Ukraine

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