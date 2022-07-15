Допомога на відстані – мережа АТБ запустила новий крутий сервіс

Найбільша національна торгова мережа АТБ у липні запустила новий крутий сервіс в інтернет-магазині – сертифікати на покупки.

Дуже часто, перебуваючи на відстані, ми хочемо допомогти своїм рідним та близьким. За допомогою цього сервісу стане можливим придбання сертифікатів номіналом 500 гривень та передача його тим, хто цього потребує. Отоварити його можна в будь-якому із 1200 магазинів мережі по всій Україні.

Про це повідомляє NNS з посиланням на «Наше Місто».

Сертифікат можна придбати на сторінці інтернет-магазину АТБ. Він випущений в електронному вигляді та має унікальний номер-код, який дає можливість викупу товару на вказану суму. Нині вартість одного сертифікату – 500 гривень. Пізніше компанія планує додати інші номінали.

Сертифікат можна передати родичам та членам вашої родини. Термін дії сертифікату – 1 рік з моменту оплати.

Якщо сума покупок більша за 500 гривень – можлива доплата готівкою (доплата карткою не можлива!). Якщо сума купівлі менша за 500 гривень – різниця не повертається.

Придбати сертифікат дуже просто. Необхідно зайти на сайт інтернет-магазину АТБ, ввести контактні дані, кількість сертифікатів та сплатити банківською карткою. Оплатити сертифікат можна будь-якою банківською карткою (карткою, випущеною банками України або закордонних банків; корпоративною чи карткою фізичної особи).

Після цього на вказану електронну адресу прийде лист із підтвердженням оплати та кодами сертифікатів.

Далі покупець може сміливо вирушати до АТБ за покупками. На касі потрібно буде вказати код сертифіката. При оплаті покупки

сертифікатом клієнт повинен пред’явити документ з фото, що засвідчує особу. Працівник магазину фотографує документ особи, що оплачує товари сертифікатом, та фіксує його номер телефону.

Сертифікатом можна скористатися лише один раз.

Детальна інформація про правила користування сертифікатом за посиланням.

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