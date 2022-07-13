Мережа супермаркетів АТБ озвучила важливе попередження для клієнтів щодо неправдивої інформації про акції та розіграші від компанії.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сторінці АТБ-маркет у Фейсбук.

“Часто шахраями через соціальні мережі та месенджери поширюється інформація про проведення різноманітних акцій, щодо надання грошових подарунків, сертифікатів на купівлю продуктів у магазинах мережі «АТБ» тощо”, зазначили в компанії.

Проте ця інформація абсолютно недостовірна. Клієнтів АТБ просять бути обачниим і не брати участь в шахрайських акціях.

Зміст такого останнього сумнівного повідомлення наструний:

“До 29-річчя «АТБ-Маркет Фани» наша команда розігрує всім бажаючим ноутбук HP та Iphone 13. Є ще кілька ноутбуків HP та Iphone 13, які ми не можемо продати. Заповніть, щоб отримати свій приз, зареєструвавшись тут безкоштовно, ви отримаєте код подарункового ваучера, який вам подобається, до закінчення терміну дії. Реєстрація обмежена”.

Далі потрібно перейти за посиланням на форму реєстрації. Перед нами відкривається фейковий сайт АТБ.

Далі перехід на “бєзплатну подарочную карту”. Як ви вже здогадалися, вся інформація про так звану картку написана російською мовою. Потрібно начебто обрати її і тоді вам передзвонять.

Після того, як обрати котрусь із пропонованих карток, відкривається текст із пропозицією завантажити документ. Ймовірно, він може бути уже з вірусом, або іншими налаштуваннями, потрібними для шахрайських схем. Насторожує і той факт, що надалі спілкування відбувається російською мовою.

Зазначимо, ця псевдо акція нібито тривала до 9 липня, але обачними потрібно бути постійно. Уся інформація щодо акційних пропозицій, які проходять у мережі АТБ, завжди розміщується на офіційному сайті компанії – www.atbmarket.com та на офіційних сторінках у соціальних мережах.

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