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Депутатка Безугла розкритикувала СБУ через бездіяльність щодо журналіста Бутусова

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Народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла розкритикувала Службу безпеки України, закликавши відомство «щось зробити» щодо журналіста Юрія Бутусова.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає NNS.

За словами Безуглої, журналіст та головний редактор видання «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов «безнаказано викладає тонни інформації щодо наших військових, позицій, оперативної обстановки, розхитує, дезорієнтує і підграє Росії».

У зв’язку з цим вона звернулась до СБУ з закликом «щось зробити щодо Юрія Бутусова».

Мар’яна Безугла наголосила, що якщо Служба безпеки нічого не зробить – то немає сенсу у «поступовій реформі» відомства.

«Тільки перезапуск цієї гнилої структури. Повний перезапуск з частиною притомних патріотичних спеціалістів, які страждають в системі»,написала нардепка.

Вона також звернулась до голови СБУ Івана Баканова зауваживши, що ця ситуація для нього – ганьба.

Бутусов 26 травня опублікував на своєму YouTube-каналі відео результатів обстрілів артилерії окупантів мосту через річку Сіверський Донець, що сполучає Сєвєродонецьк і Лисичанськ Луганської області.

«Хочу сказати, що це пристріляні противником позиції. Цей міст – це планова мета для російської артилерії, російська авіація теж намагається завдати ударів»,сказав журналіст на відео.

Російський військовий кореспондент «Комсомольской правды» Олександр Коц 26 травня зарепостив у Telegram відео Бутусова.

«Дякую, Юро, за об’єктивний контроль. Проведемо коригування. Продовжуй спостереження»,написав пропагандист.

Юрій Бутусов в свою чергу відповів:

«Депутат, яка вимагала розстрілювати військовослужбовців ЗСУ за невиконання наказів, тепер вимагає від СБУ щось зробити зі мною, інакше буде вимагати «перезапуск гнилої системи»

Три дні тому я розкритикував законопроект депутата комітету по обороні Мар’яни Безуглоі, в якому вона вимагала надати право командирам розстрілювати військовослужбовців за невиконання наказів у бойовій обстановці. Фактично це «Ни шагу назад!» і сталінський наказ 227 у виконанні «слуги народу».

У відповідь депутат Безугла вимагає від Служби безпеки щось зробити зі мною, інакше це ознака «гнилої системи» і «ганьба» для голови СБУ Івана Баканова. Через мене Безугла вимагає «перезапуск» СБУ.

Тобто все добре було в СБУ, а «гнилою» Служба є, на думку Мар’яни, через те що не робить щось зі мною, журналістом»

Бутусов зазначив, що нардепка Безугла «є співавтором законопроєкту про СБУ, членом комітету з оборони, який контролює СБУ, і таким чином вона використовує службове становище, щоб вимагати від СБУ дій проти мене».

«Вона є депутатом правлячої партії «Слуга народу» і прямо впливає на дії та рішення СБУ. Заява Безуглої – це незаконно»,написав журналіст.

За його словами, пост Безуглої є свідченням, що «якщо зі мною щось трапиться, то замовник уже визначений».

«Наше листування в месенджері пані Безугла заблокувала. Але в останньому повідомленні Безугла написала, що «після війни ми з [главою Офісу президента України Андрієм] Єрмаком відновлюватимемо країну, а ти будеш заздрити»… Чекаю на відповідь Банкової та СБУ, у діяльність якої відкрито втручається та віддає незаконні вказівки народний депутат»,резюмував Бутусов.

Зауважимо, Мар’яна Безугла є однією з авторів проекту закону про дозвіл командирам вбивати на місці підлеглих військових за невиконання наказу та законопроекту щодо позбавлення громадянства чоловіків, які не повернулись з-за кордону.

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