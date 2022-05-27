Депутатка Безугла розкритикувала СБУ через бездіяльність щодо журналіста Бутусова

Народна депутатка від «Слуги народу» Мар’яна Безугла розкритикувала Службу безпеки України, закликавши відомство «щось зробити» щодо журналіста Юрія Бутусова.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає NNS.

За словами Безуглої, журналіст та головний редактор видання «Цензор.НЕТ» Юрій Бутусов «безнаказано викладає тонни інформації щодо наших військових, позицій, оперативної обстановки, розхитує, дезорієнтує і підграє Росії».

У зв’язку з цим вона звернулась до СБУ з закликом «щось зробити щодо Юрія Бутусова».

Мар’яна Безугла наголосила, що якщо Служба безпеки нічого не зробить – то немає сенсу у «поступовій реформі» відомства.

«Тільки перезапуск цієї гнилої структури. Повний перезапуск з частиною притомних патріотичних спеціалістів, які страждають в системі», написала нардепка.

Вона також звернулась до голови СБУ Івана Баканова зауваживши, що ця ситуація для нього – ганьба.

Бутусов 26 травня опублікував на своєму YouTube-каналі відео результатів обстрілів артилерії окупантів мосту через річку Сіверський Донець, що сполучає Сєвєродонецьк і Лисичанськ Луганської області.

«Хочу сказати, що це пристріляні противником позиції. Цей міст – це планова мета для російської артилерії, російська авіація теж намагається завдати ударів», сказав журналіст на відео.

Російський військовий кореспондент «Комсомольской правды» Олександр Коц 26 травня зарепостив у Telegram відео Бутусова.

«Дякую, Юро, за об’єктивний контроль. Проведемо коригування. Продовжуй спостереження», написав пропагандист.

Юрій Бутусов в свою чергу відповів:

«Депутат, яка вимагала розстрілювати військовослужбовців ЗСУ за невиконання наказів, тепер вимагає від СБУ щось зробити зі мною, інакше буде вимагати «перезапуск гнилої системи» Три дні тому я розкритикував законопроект депутата комітету по обороні Мар’яни Безуглоі, в якому вона вимагала надати право командирам розстрілювати військовослужбовців за невиконання наказів у бойовій обстановці. Фактично це «Ни шагу назад!» і сталінський наказ 227 у виконанні «слуги народу». У відповідь депутат Безугла вимагає від Служби безпеки щось зробити зі мною, інакше це ознака «гнилої системи» і «ганьба» для голови СБУ Івана Баканова. Через мене Безугла вимагає «перезапуск» СБУ. Тобто все добре було в СБУ, а «гнилою» Служба є, на думку Мар’яни, через те що не робить щось зі мною, журналістом»

Бутусов зазначив, що нардепка Безугла «є співавтором законопроєкту про СБУ, членом комітету з оборони, який контролює СБУ, і таким чином вона використовує службове становище, щоб вимагати від СБУ дій проти мене».

«Вона є депутатом правлячої партії «Слуга народу» і прямо впливає на дії та рішення СБУ. Заява Безуглої – це незаконно», написав журналіст.

За його словами, пост Безуглої є свідченням, що «якщо зі мною щось трапиться, то замовник уже визначений».

«Наше листування в месенджері пані Безугла заблокувала. Але в останньому повідомленні Безугла написала, що «після війни ми з [главою Офісу президента України Андрієм] Єрмаком відновлюватимемо країну, а ти будеш заздрити»… Чекаю на відповідь Банкової та СБУ, у діяльність якої відкрито втручається та віддає незаконні вказівки народний депутат», резюмував Бутусов.

Зауважимо, Мар’яна Безугла є однією з авторів проекту закону про дозвіл командирам вбивати на місці підлеглих військових за невиконання наказу та законопроекту щодо позбавлення громадянства чоловіків, які не повернулись з-за кордону.