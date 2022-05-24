Нардепи пропонують дати право командирам розстрілювати дезертирів

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, яким пропонується дозволити командирам розстрілювати дезертирів під час воєнного стану та в умовах бойової обстановки.

Про це повідомляє Сегодня у вівторок, 24 травня, передає NNS.

Авторами відповідного документа виступили нардепи “Слуги народу” Мар’яна Безугла, Олександр Аліксійчук, Олександр Бакумов, Сергій Гривко, Галина Третьякова, Віталій Войцеховський, Георгій Мазурашу, Олександр Федієнко.

Потрібно зазначити, що командири і зараз мають право застосовувати зброю проти порушників статуту, але редакція чинного закону містить уточнення – “не призводячи до смерті військовослужбовця”. З нової версії цей рядок хочуть прибрати.

Відомо, що законопроєкт уже пройшов слухання в профільному комітеті Ради. Його радять прийняти за основу і в цілому. Хоча є нюанс: пропонується уточнити, що командир має право ліквідувати дезертира на місці тільки в тому випадку, коли є реальна загроза життю командира чи комусь із його підлеглих.

У пояснювальній записці до документа зазначено, що прийняття цього закону дозволить “припиняти кримінальне правопорушення… пов’язане з непокорою, опором або загрозою начальнику, застосуванням насильства, самовільним звільненням з бойових позицій та певних місць дислокації військових частин (підрозділів) у районах виконання бойових завдань і скоєне військовослужбовцем в умовах воєнного стану”.