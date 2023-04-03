Лікар розповів, чим можна замінити Німесил та подібні ліки, що містять німесулід, такі як Німід, Німелган, Німедар тощо.

Про те, на які препарати варто звернути увагу, сімейний лікар Михайло Цуряк розповів у Instagram, передає НСН.

Що таке Німесил

Німесулід – протизапальний препарат зі знеболювальною та жарознижувальною дією. Не є найсильнішим знеболювальним, протипоказаний при хворобах печінки. Його не рекомендують вживати при високій температурі через зростання шкідливого впливу на печінку при гарячці.

Препарат рекомендований для лікування головного, зубного болю, менструального болю, болю в хребті та суглобах коротким курсом. Протипоказаний дітям до 12 років.

Які безрецептурні ліки замінять німесулід

Парацетамол (панадол, ефералган, піарон). Є дорослі та дитячі форми. Ібупрофен (нурофен, бруфен, імет). Є дорослі та дитячі форми. Мефенамінова кислота. Дітям від 5 років та дорослим (дитячі та дорослі дози відрізняються). Анальгін. Дорослим та дітям з 12 років (тільки для короткочасного лікування). Зотек, декстемп (дексибупрофен). Вдосконалений ібупрофен. Лише для дорослих. Ацетилсаліцилова кислота 500 мг (аспірин). Тільки для дорослих, небажано при бронхіальній астмі та високій температурі. Напроксен (налгезин). Для дорослих та дітей старше 16 років. Комбіновані знеболювальні та жарознижувальні (аскофен, цитрамон, спазмалгон, седальгін плюс, грип, фервекс). Лише для лікування коротким курсом.

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