Чи припиняють виплати ВПО тим, хто влаштувався на роботу

Чи припиняють виплати ВПО переселенцям, які офіційно влаштувалися на роботу.

Якщо ВПО працевлаштується, або зареєструється як ФОП, то це не буде підставою для припинення виплати державної допомоги.

Як передає НСН, про це повідомляє БФ Право на захист.

Чи припиняють виплати ВПО після працевлаштування

Згідно з постановою Кабміну від 20.03.22, ВПО отримали право на державну допомогу, мета якої надати соціальну підтримку і мотивувати їх до працевлаштування. У листопаді Кабмін прийняв рішення, що виплати припиняться через три місяці, якщо за цей час переселенець не сприяв своїй зайнятості або не отримав статус безробітного.

Допомогу буде призначено на другий шестимісячний період, якщо ВПО працездатного віку має середньомісячний дохід, менший за три розміри прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, і при цьому:

активно шукає роботу;

реєструється як ФОП;

подає заяву на грант на створення власного бізнесу;

отримує ваучер на навчання.

Тобто, якщо ВПО будь-яким чином визначиться зі своєю зайнятістю, через це виплати державної допомоги не припиняться.

Інші зміни у правилах виплат держдопомоги ВПО

Нагадаємо, що у листопаді Кабмін також вніс й інші зміни, щодо обліку ВПО та виплат їм державної допомоги:

ВПО, які вимушено проживали за кордоном, можуть уперше подати заяву на отримання державної допомоги вже через 15 робочих днів після того, як повернулися в країну.

Якщо ВПО переїхали повторно після 1 серпня 2023 року, то ті, хто раніше отримував виплати, продовжать їх отримувати ще протягом півроку. При цьому вони мають входити до списків евакуйованих, затверджених ОВА. Якщо вони евакуювалися самостійно, необхідно повідомити про це ОВА.

Переселенці можуть розраховувати на виплати ще протягом трьох місяців (а не одного місяця) після моменту завершення бойових дій або тимчасової окупації там, звідки вони виїхали.

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