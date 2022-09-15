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Чи можуть “вручити” повістку телефоном чи по інтернету – наскільки це законно

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Чи законно “вручати” повістку телефоном чи через інтернет? Які бувають види повісток.

Через повномасштабну війну з російськими окупантами, в Україні оголошено загальну мобілізацію. Чоловікам можуть вручати повістки на роботі та на вулиці, але повістка, яку “видали” електронною поштою, не вважається врученою.

Як передає NNS, роз’яснення на цю тему у своєму Instagram дала адвокат Юлія Міхай-Седова.

Які бувають види повісток:

  • повістка про уточнення облікових даних;
  • повістка про проходження військово-лікарської комісії (ВЛК);
  • повістка – призов на строкову військову службу;
  • мобілізаційне розпорядження після того, як пройшли ВЛК.

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Вручити повістку можуть:

  • органи місцевого самоврядування;
  • керуючі багатоквартирних будинків;
  • керівники підприємств, установ, організацій;
  • керівники навчальних закладів;
  • посадові особи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦКСП).

Адвокат уточнила, що людина має право відмовитися від повістки, у цьому випадку складається відповідний акт. Його підписують уповноважені представники, які вручали повістку, та два свідки.

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У порядку денному мають бути вказані:

  • вид повістки,
  • дата,
  • час,
  • місце, куди ви повинні прибути,
  • документи, які потрібно мати при собі.

На ній обов’язково має бути друк та підпис військового комісара.

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