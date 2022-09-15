Чи можуть “вручити” повістку телефоном чи по інтернету – наскільки це законно

Чи законно “вручати” повістку телефоном чи через інтернет? Які бувають види повісток.

Через повномасштабну війну з російськими окупантами, в Україні оголошено загальну мобілізацію. Чоловікам можуть вручати повістки на роботі та на вулиці, але повістка, яку “видали” електронною поштою, не вважається врученою.

Як передає NNS, роз’яснення на цю тему у своєму Instagram дала адвокат Юлія Міхай-Седова.

Які бувають види повісток:

повістка про уточнення облікових даних;

повістка про проходження військово-лікарської комісії (ВЛК);

повістка – призов на строкову військову службу;

мобілізаційне розпорядження після того, як пройшли ВЛК.

Вручити повістку можуть:

органи місцевого самоврядування;

керуючі багатоквартирних будинків;

керівники підприємств, установ, організацій;

керівники навчальних закладів;

посадові особи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦКСП).

Адвокат уточнила, що людина має право відмовитися від повістки, у цьому випадку складається відповідний акт. Його підписують уповноважені представники, які вручали повістку, та два свідки.

У порядку денному мають бути вказані:

вид повістки,

дата,

час,

місце, куди ви повинні прибути,

документи, які потрібно мати при собі.

На ній обов’язково має бути друк та підпис військового комісара.

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