Чи можуть “вручити” повістку телефоном чи по інтернету – наскільки це законно

Чи законно “вручати” повістку телефоном чи через інтернет? Які бувають види повісток.
Через повномасштабну війну з російськими окупантами, в Україні оголошено загальну мобілізацію. Чоловікам можуть вручати повістки на роботі та на вулиці, але повістка, яку “видали” електронною поштою, не вважається врученою.
Як передає NNS, роз’яснення на цю тему у своєму Instagram дала адвокат Юлія Міхай-Седова.
Які бувають види повісток:
- повістка про уточнення облікових даних;
- повістка про проходження військово-лікарської комісії (ВЛК);
- повістка – призов на строкову військову службу;
- мобілізаційне розпорядження після того, як пройшли ВЛК.
Вручити повістку можуть:
- органи місцевого самоврядування;
- керуючі багатоквартирних будинків;
- керівники підприємств, установ, організацій;
- керівники навчальних закладів;
- посадові особи територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦКСП).
Адвокат уточнила, що людина має право відмовитися від повістки, у цьому випадку складається відповідний акт. Його підписують уповноважені представники, які вручали повістку, та два свідки.
У порядку денному мають бути вказані:
- вид повістки,
- дата,
- час,
- місце, куди ви повинні прибути,
- документи, які потрібно мати при собі.
На ній обов’язково має бути друк та підпис військового комісара.
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