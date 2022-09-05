Які є поважні причини для неявки у військкомат за повісткою

Названо поважні причини для неявки у військкомат за повісткою.

Під час загальної мобілізації повістку до військкомату можуть вручити як особисто, так і через роботодавця.

Після цього, за неявку до територіального центру комплектації можна отримати штраф або ж навіть кримінальну відповідальність. Водночас є причини, які вважаються поважними для неявки.

Про це розповів юрист Ростислав Кравець, передає NNS з посиланням на 24 канал.

Поважні причини для неявки у військкомат за повісткою

Юрист пояснив, що призовник має низку законних підстав не з’явитися в ТЦК. До прикладу:

стихійне лихо,

хвороба,

смерть родича,

вагома обставина, яка не дозволила з’явитися у призначений термін особисто.

Яке покарання загрожує за неявку без поважної причини

У випадку дотримання всіх процедур під час видачі повістки, за неявку до центру комплектації може настати адміністративна відповідальність. Вона супроводжується штрафом – від 1700 до 3400 гривень.

Зауважте, що повістку вам може вручити й ваш роботодавець й на нього можуть покласти контроль за явкою до центру комплектації. Але покарання за уникнення військкомату може загрожувати особисто людині.

Натомість для тих, хто вже був у військкоматі та його повістка не просто для уточнення даних чи медкомісії, а виклик до частини — відповідальність за неявку кримінальна За ухилення можуть дати від 3 до 5 років позбавлення волі, або ж замінити це на випробувальний термін.

Зауважимо, що якщо повістка заповнена з помилками, ви маєте право відмовитися від повістки. Найкраще якщо при цьому будуть присутні свідки.

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