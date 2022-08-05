Чи може чоловік, у якого одна або дві дитини, виїхати за кордон під час війни

Як батьку-одинаку, у якого одна або дві дитини, виїхати за межі України під час дії воєнного стану.

Під час воєнного стану в Україні виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 60 років заборонений, за винятком певних категорій. До їх списку входять батьки трьох і більше неповнолітніх дітей, водії, заброньовані громадяни, залізничники, спортсмени, наукові працівники тощо.

Як правило, переважна більшість запитань щодо дозволу на виїзд за межі країни виникає у чоловіків, які мають на утриманні одну або двох дітей.

Адвокатка, представниця Офісу простих рішень та результатів, кандидатка юридичних наук Мирослава Чорноусько у своєму інтерв’ю спеціально для видання “Телеграф” прокоментувала питання щодо наявності прав у чоловіка призовного віку, який самостійно виховує одну дитину чи двох, на перетин українського кордону під час дії в країні воєнного стану, передає NNS.

За словами експертки, така категорія чоловіків навіть в рамках діючої заборони все ж має право на виїзд за кордон, проте для цього на руках потрібно мати низку важливих документів, а саме:

свідоцтво про народження дитини (дітей);

свідоцтво про смерть матері;

рішення суду про позбавлення батьківських прав матері дитини\дітей;

рішення суду щодо визнання зниклою безвісти або оголошення її померлою.

Нагадуємо, чоловіки, які є батьками трьох і більше дітей мають право виїхати за межі країни. Для цього необхідно мати свідоцтва про народження дітей та їхні нотаріально засвідчені копії. Окрім того, право на виїзд мають ті військовозобов’язані чоловіки, які мають на утриманні трьох і більше дітей, незалежно від факту батьківства. Документами, які надають право на виїзд, у цьому разі є свідоцтва про народження дітей, свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір’ю дітей, рішення суду (про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком); посвідчення батька багатодітної сім’ї; рішення суду про призначення аліментів на утримання дітей та довідки з виконавчої служби про відсутність заборгованості зі сплати аліментів.

Воєнний стан: коли чоловіки з дітьми можуть виїжджати за кордон