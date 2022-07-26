Воєнний стан: коли чоловіки з дітьми можуть виїжджати за кордон

Під час воєнного стану в Україні чоловіки можуть виїжджати за кордон тільки у чітко визначених випадках, серед яких і батьківство.
Так, якщо він один виховує дитину, або ж є батьком трьох і більше неповнолітніх дітей, перетинати державний кордон можна, але є кілька нюансів.
NNS розповідає про оновлені правила виїзду за кордон з посиланням на Заборону.
Виїзд з України з дітьми: які документи потрібні
В Україні на період дії воєнного стану діти до 16 років можуть виїжджати за кордон у супроводі одного з батьків, іншого родича (бабусі, дідуся, мачухи, повнолітнього брата чи сестри) чи опікуна. Для виїзду з рідними нотаріально завірена згода батьків не потрібна, пояснив начальник відділу організації прикордонного контролю штабу Західного регіонального управління Ігор Матвійчук.
Якщо ж дитина виїжджає у супроводі опікуна чи іншої особи, то згода надається, але тільки від одного з батьків. Засвідчувати її нотаріально не треба — достатньо завірити в органах опіки.
Водночас чоловікам від 18 до 60 років виїзд за кордон з дитиною під час війни дозволений тільки у таких випадках:
- має посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік;
- має документ від військово-лікарської комісії про непридатність;
- самостійно виховує дитину віком до 18 років;
- утримує трьох і більше дітей віком до 18 років.
Щодо багатодітних чоловіків, то вирішальним фактором є саме утримання дітей, у тому числі фінансове, а не сам факт батьківства, підкреслили у Міністерстві внутрішніх справ.
Щоб перетнути кордон на цій підставі, чоловіки мають надати підтверджуючі документи, наприклад:
- свідоцтва про народження трьох і більше дітей;
- свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір’ю цих дітей;
- рішення суду про розірвання шлюбу з матір’ю дітей (за умови, що діти живуть з батьком);
- посвідчення батька багатодітної сім’ї.
- Якщо чоловік не живе однією сім’єю з дітьми, необхідно надати докази утримання дітей:
- рішення суду про призначення аліментів;
- довідка з виконавчої служби про відсутність заборгованості по сплаті аліментів.
Важливо! Якщо якісь з цих документів є у додатку Дія, то для перетину кордону не обов’язково мати їх паперові версії, достатньо електронних.
Чи може людина з судимістю виїхати з України під час воєнного стану