Воєнний стан: коли чоловіки з дітьми можуть виїжджати за кордон

Під час воєнного стану в Україні чоловіки можуть виїжджати за кордон тільки у чітко визначених випадках, серед яких і батьківство.

Так, якщо він один виховує дитину, або ж є батьком трьох і більше неповнолітніх дітей, перетинати державний кордон можна, але є кілька нюансів.

NNS розповідає про оновлені правила виїзду за кордон з посиланням на Заборону.

Виїзд з України з дітьми: які документи потрібні

В Україні на період дії воєнного стану діти до 16 років можуть виїжджати за кордон у супроводі одного з батьків, іншого родича (бабусі, дідуся, мачухи, повнолітнього брата чи сестри) чи опікуна. Для виїзду з рідними нотаріально завірена згода батьків не потрібна, пояснив начальник відділу організації прикордонного контролю штабу Західного регіонального управління Ігор Матвійчук.

Якщо ж дитина виїжджає у супроводі опікуна чи іншої особи, то згода надається, але тільки від одного з батьків. Засвідчувати її нотаріально не треба — достатньо завірити в органах опіки.

Водночас чоловікам від 18 до 60 років виїзд за кордон з дитиною під час війни дозволений тільки у таких випадках:

має посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік;

має документ від військово-лікарської комісії про непридатність;

самостійно виховує дитину віком до 18 років;

утримує трьох і більше дітей віком до 18 років.

Щодо багатодітних чоловіків, то вирішальним фактором є саме утримання дітей, у тому числі фінансове, а не сам факт батьківства, підкреслили у Міністерстві внутрішніх справ.

Щоб перетнути кордон на цій підставі, чоловіки мають надати підтверджуючі документи, наприклад:

свідоцтва про народження трьох і більше дітей;

свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір’ю цих дітей;

рішення суду про розірвання шлюбу з матір’ю дітей (за умови, що діти живуть з батьком);

посвідчення батька багатодітної сім’ї.

Якщо чоловік не живе однією сім’єю з дітьми, необхідно надати докази утримання дітей:

рішення суду про призначення аліментів;

довідка з виконавчої служби про відсутність заборгованості по сплаті аліментів.

Важливо! Якщо якісь з цих документів є у додатку Дія, то для перетину кордону не обов’язково мати їх паперові версії, достатньо електронних.

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