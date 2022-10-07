В Україні дорожчають яйця, ціни на курячі яйця на полицях українських магазинів ростуть вже не перший місяць.

Скільки може коштувати цей продукт до кінця року та в чому причини зростання вартості? Про це пише NNS з посиланням на Факти ICTV.

Чому дорожчають яйця

У серпні цього року середня споживча ціна на яйця становила 28,53 грн за десяток, у вересні – сягала 40 грн, а в жовтні коливається в межах 50-60 гривень.

За даними порталу Мінфін, який здійснює щоденний моніторинг цін на ключові продукти харчування в супермаркетах, вартість десятка яєць може коливатися від 42,25 грн до понад 53 грн (залежно від марки продукту та мережі магазинів).

Водночас десяток домашніх яєць на ринках можуть продавати й за 70 грн.

Як розповів у коментарі Фактам ICTV член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, на сьогодні середня ціна яєць становить 47-48 грн за десяток.

Йдеться про вартість “середнього” яйця, а не, наприклад, про курячі яйця вищої категорії великого розміру (добірні яйця категорії “О”). Ціни на останні в деяких мережах супермаркетів можуть досягати майже 60 грн.

У середньому 47-48 грн. У цей же час рівно рік тому середня вартість яєць становила 33 грн за десяток, – уточнив Пендзин.

Експерт звернув увагу на те, що індекс інфляції вересень до вересня перевищив 24%, а вартість продовольчої корзини зросла на 32% (у порівнянні з минулим роком).

Тобто яйця здорожчали навіть менше, ніж продовольча корзина. Тому перше, що потрібно розуміти: яйця не здорожчали настільки карколомно, щоб це було чимось надзвичайним. 33 грн і 48 грн – це ті ж 30% росту, – пояснив Пендзин.

Експерт уточнив, що 70% вартості яйця становить комбікорм, яким годують курей.

Це кукурудза, яка виросла в ціні практично на 50% порівняно з минулим роком. Тобто підвалини для зростання цін на яйця є і далі будуть, – зазначив Пендзин.

За словами експерта, зростання цін на яйця видається таким катастрофічним, оскільки вони значно впали в ціні в квітні-червні цього року. На те були об’єктивні причини: на початку повномасштабної війни виникли величезні проблеми з логістикою, припинився експорт яєць. Тому виробники постачали продукцію на внутрішній ринок, що обвалило ціни на яйця. В середньому їх вартість тоді знизилася на 30%.

А в червні вони почали стрімко відвойовувати втрачені позиції. І зараз дійсно виросли десь на 30%, – додав Пендзин.

Низку причин зростання вартості яєць днями озвучила Світлана Пашко – старша наукова співробітниця відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру Інститут аграрної економіки. Вона пояснила, що на цей продукт спостерігається традиційне сезонне коливання цін як у мирні часи, так і під час війни.

З кінця квітня до серпня ціна зменшується разом із приходом на ринок продукції приватних господарств, а з вересня по грудень птахофабрики знову підіймають оптово-відпускні ціни, що призводить до збільшення споживчих цін, розповіла Пашко в коментарі виданню Фокус.

Загалом науковець виділила дві групи факторів, які впливають на вартість яєць:

Сезонні фактори: вартість зерна, підвищення попиту на цей продукт у період свят (наприклад, на Новий рік чи Великдень), зниження несучості курей восени та взимку. Фактори, пов’язані з розв’язаною РФ повномасштабною війною в Україні. Це, зокрема, скорочення промислового виробництва яєць через тимчасову окупацію деяких територій України. Згідно з підрахунками науковців Інституту аграрної економіки, це скорочення сягає 25-30%.

Крім того, на ціни в умовах війни тисне зростання собівартості продукту. Зокрема, здорожчали такі складові виробництва яєць, як корми, електрика, паливно-мастильні матеріали, ветеринарні препарати, закордонне обладнання, кормові добавки та вітаміни.

Що буде з цінами далі

Вчена Світлана Пашко прогнозує, що роздрібна ціна на курячі яйця до кінця року може сягнути рівня 50 грн за десяток. Далі, за її словами, можливе поступове зниження ціни.

Схожий прогноз нещодавно озвучив в ефірі загальнонаціонального телемарафону й голова Асоціації постачальників торговельних мереж Олексій Дорошенко. За його словами, до кінця року та наприкінці зими в магазинах ціна на яйця може становити 50 грн і більше за десяток.

Ціна зростає напередодні Нового року. Потім вона починає спадати. Швидше за все, така ситуація буде спостерігатися і зараз: у грудні ми матимемо максимальну ціну, а от вже у січні вона буде спадати. І попри те, що в нас потім буде Різдво, церковні свята, ціна тоді вже буде значно нижчою… Вартість зростає, незважаючи іноді на попит українців, – розповів Дорошенко.

За прогнозами члена Економічного дискусійного клубу Олега Пендзина, середня вартість десятка яєць продовжить зростати і до кінця 2022 року може становити 50-55 грн, або навіть сягнути 60 грн.

Яйця продовжать дорожчати. Тому до кінця року десяток може в середньому коштувати 50-55 грн, можливо, навіть трохи більше… Середнє яйце сьогодні коштує 48 грн, буде коштувати 55-56 грн до кінця року, нехай 60 грн, – наголосив Пендзин у коментарі Фактам ICTV.

Експерт прогнозує, що до кінця поточного року споживчий кошик в Україні здорожчає приблизно на 40% порівняно з минулорічними даними. Тож і ціни на яйця зростатимуть у межах нових показників.

Пендзин також зазначив, що правильно акцентувати увагу не на здорожчанні продуктів, а на підвищенні купівельної спроможності українців.

Ми постійно говоримо про ціни, а треба говорити про купівельну спроможність. Якщо у вас ціна зросла на 30%, а доходи вдвічі – ви почуватиметеся набагато краще, ніж у ситуації, коли доходи не зросли зовсім… Питання в тому, що в нас падає купівельна спроможність, – пояснив експерт.

В Україні стрімко зростають ціни на яйця: на скільки ще підвищиться вартість продукту