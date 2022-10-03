В Україні стрімко зростають ціни на яйця: на скільки ще підвищиться вартість продукту

В Україні, з приходом осені, почали стрімко зростати ціни на яйця. Кажуть, що на їхнє підвищення вплинули два чинники: сезонний та війна в Україні. На скільки ще зростатимуть ціни на популярний продукт

Про це розповіли експерти аграрного ринку. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті TODAY.UA.

За вересень десяток яєць подорожчав у середньому на 21% – до 40,90 грн. Але це ще остаточна ціна. Найімовірніше, до кінця 2022 року ціни на яйця зростуть ще принаймні на 10%. У цьому переконана аналітик Українського клубу аграрного бізнесу (УКАБ) Світлана Литвин.

Водночас, її тезка Світлана Пашко, яка працює старшим науковим співробітником відділу ціноутворення та аграрного ринку Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки”, вважає, що до кінця року яйця ще більше додадуть у ціні – близько 15-17%.

“Якщо у вересні 2022 року роздрібна ціна на курячі яйця становить 41,56-42,35 грн. за десяток, то до кінця року вона може досягти 50 грн. за десяток”, – припускає наукова співробітниця.

При цьому вже зараз добірні яйця йдуть по 60 грн за десяток. Отже, до нового року вони коштуватимуть близько 70 грн і навіть вище.

Аналітики називають дві основні причини зростання цін на яйця

Одна з них – сезонний фактор. Щороку ціни на яйця знижуються з квітня по серпень. Це пов’язано з настанням теплої пори року та з активним притоком цього продукту на ринок із приватних домогосподарств. Кури добре несуться, і ринок насичується дешевими яйцями.

Однак із приходом осені кури в приватному секторі починають нестись гірше. Тоді ринок наповнюється лише за рахунок продукту птахофабрик. Звичайно, обсяг продукції скорочується, і ціни на неї зростають.

Однак цього року до природного додався ще й інший фактор – війна з Росією. Багато птахофабрик виявились або зруйнованими, або потрапили в зону тимчасової окупації. Крім того, не знаючи, що буде далі, багато власників птахофабрик, навесні не оновили поголів’я птиці. Через це продуктивність підприємств стала нижчою.

Проте відновлення поголів’я птахів – це справа кількох місяців. Якщо ЗСУ й надалі тіснитимуть ворога та закріплять успіх України на фронті, то фермери можуть дуже швидко на це відреагувати та розпочати відновлення довоєнних обсягів виробництва. Все це призведе до зниження цін на яйця. Причому воно може розпочатися вже одразу після новорічних свят.

Ціна на яйця в Україні – що буде з нею. Прогноз експерта