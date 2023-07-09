Чому необхідно відбудувати Каховську ГЕС – які виникнуть загрози, якщо цього не зробити

Фермер з Херсонської області Сергій Рибалко розповів про загрози, які виникнуть, якщо Каховську ГЕС не відбудують.

Про це він сказав в ефірі марафону “Суспільне. Спротив”, передає НСН.

На лівобережжі Херсонщини розташовані майже 400 тисяч гектарів зрошуваних земель. Після підриву військами РФ Каховської ГЕС вони втратили свою цінність. Це лише одна з причин задля чого треба відновити греблю, вважає фермер.

“Це буде величезна трагедія для всього нашого краю. Лівий берег Херсонщини перетвориться на пустелю. Тому розмови про те, що греблю відновлювати не треба, дуже небезпечні”, говорить Рибалко.

За його словами, є чотири причини, задля чого треба відбудувати Каховську ГЕС.

На першому місці — вода. Вона постачалась до самого Бердянська Запорізької області й для всіх людей, які проживають у східній частині Херсонщини. Друге — це судноплавство по Дніпру, бо без Каховської ГЕС цього зробити не можна, каже Рибалко. Третє — зрошення. І четверте — електроенергія, яку виробляла ГЕС.

“Зрошення забезпечувало величезну кількість робочих місць. До ста тисяч у нас людей, які працювали в сільському господарстві в системі зрошення. Це Запорізька, Херсонська область, це, навіть, частина Донецької області, яка зрошувалась. Я хотів би, щоб ми почали акцентувати на тому, що ми обов’язково відновимо нашу ГЕС, подачу води у наші засушливі райони. Без зрошення ми ніколи не отримаємо ні смачних херсонських кавунів, ні помідорів, ні винограду, ні садівництва”, каже Рибалко.

Стосовно нересту риби, то фермер наводить досвід США, де на дамбах будують спеціальні проводні частини, через які риба може проходити.

“Ми повинні враховувати помилки минулих років, але основне наше завдання відновити дамбу. Без неї, без зрошення наш край просто загине. Також ми втратимо рисівництво На лівобережжі Херсонщини вирощували понад 50 % рису, який виробляється в Україні. Це високоякісний рис”, каже Рибалко.

На відбудову Каховської греблі фермер дає три роки. Каже із нинішніми технологіями її реально спорудити за такий термін.

“Якщо в Радянському Союзі змогли побудувати цю дамбу фактично за чотири роки й вивести на планові потужності й на підняття води, то я думаю що за три роки з сучасними технологіями, це можливо. Я думаю Укргідроенерго буде працювати над тим, щоб готуватися до моменту звільнення і відразу розпочати роботи”, сказав Рибалко.

Господарство Сергія Рибалки також розташовне не лівобережній території Херсонщини. Як і більшість сільгосппідприємств його “націоналізували” російські окупанти. Зараз там ніякі роботи майже не ведуться, каже фермер. За його словами, на лівобережжі не обробляється зараз більш ніж половина земель.

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