Чого найбільше бояться українські біженці у Європі?

Експерти провели дослідження і дізналися, чого найбільше бояться українські біженці, які втекли від бойових дій до Польщі, Чехії та Румунії.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті Соцпортал.

Соціальне дослідження, проведене експертами Міграційної платформи EWL та Студій Східної Європи Варшавського університету, створило профіль українських біженців.

Здебільшого, людьми, які потребують захисту і притулку, виявилися тридцятирічні жінки з дітьми. Вони прагнуть працювати переважно у Польщі та Чехії, але тимчасово. Після війни мігранти планують повернутись додому.

Два моменти, які найбільше турбують у Європі українських переселенців – складнощі у пошуку роботи та турбота про рідних, які залишаються в Україні.

Також, у всіх країнах, що досліджувалися, ми також бачимо погане знання мови серед біженців. 20-25% людей заявляють, що володіють мовою країни проживання на комунікативному рівні, трохи менше у Румунії, – повідомили дослідники.

За даними дослідження, українці мешкають переважно у великих містах. У випадку Польщі та Румунії, 69 і 60 відсотків живуть у центрах із населенням понад 200 000 осіб. У Чехії біженців розподілили більш рівномірно.

Фото: ЮНІСЕФ

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