Безкоштовний або пільговий проїзд для біженців – у яких країнах можна скористатися

Безкоштовний або пільговий проїзд для біженців – детальна інформація про те, у яких країнах українці мають право скористатися пільгами.



Про це NNS дізнався з повідомлення видання РБК-Україна, яке спільно з VisitUkraine.today зібрали інформацію для українців.

Як відомо, у низці країн Європи вже скасували або частково обмежили можливості безкоштовного проїзду для біженців, які рятуються від війни в Україні. Втім, у деяких країнах шанс скористатись вільним проїздом ще залишається.

Зверніть увагу. Актуальну інформацію про умови проїзду у транспорті країн ЄС потрібно регулярно перевіряти, адже наявні станом на сьогодні пільги можуть скасувати у будь-який момент.

Австрія

Біженці з України можуть безкоштовно користуватися громадським транспортом Відня Wiener Linien до кінця вересня.

Українці, що рятуються від війни, можуть оформити квиток “Not-Ticket Ukraine” для безкоштовного проїзду в поїздах ÖBB по всій території Австрії.

Отримати “Not-Ticket Ukraine” можна в поїзді у персоналу або в касах ÖBB на вокзалах.

З “Not-Ticket Ukraine” ви можете користуватися всіма поїздами місцевого та міжміського сполучення ÖBB в Австрії. Квиток є дійсним для 2-го класу потягів. Безкоштовний квиток діє в день його видачі та наступного дня. Отже, разом два дні.

Бельгія

Українські біженці можуть скористатися правом безкоштовного проїзду в мережі SNCB у день прибуття до Бельгії (у міжнародних потягах, що прямують в/із Німеччини, Нідерландів, Люксембургу та Франції). Для цього їм необхідно пред’явити квиток DB “Helpukraine” та/або свій український паспорт/ID-картку (або інше посвідчення особи).

Якщо ви залишаєтесь в Бельгії, потрібно зареєструватися в Бюро реєстрації біженців (Refugee Registration Centre), яке знаходиться в палаці Brussels Expo Palais/зала 8 (Heysel). Це дасть змогу безкоштовно переїхати до вашого місця мешкання в Бельгії. В Бюро реєстрації вам буде видано універсальний квиток Fedasil Bulk Ticket.

Болгарія

Громадяни України, які покинули країну після 24 лютого 2022, до жовтня цього року можуть безкоштовно пересуватися у громадському транспорті міста Софія. Для того, щоб скористатися можливістю безкоштовного проїзду, потрібно мати документ, що посвідчує особу, та реєстраційну карту тимчасового захисту.

Болгарська залізниця (БДЖ) разом з Румунським державним залізничним пасажирським оператором CFR Călători пропонують українцям безкоштовні квитки за програмою “HELP UKRAINE“, які дозволяють користуватися прямими потягами з Румунії до Болгарії та в зворотному напрямку – з Болгарії до Румунії. Єдина вимога до мандрівників – пред’явити документ, що підтверджує громадянство або прописку в Україні.

Ірландія

Для новоприбулих біженців надається безкоштовний проїзд залізницею Iarnród Éireann або автобусом Bus Éireann від пункту прибуття в Ірландію до кінцевого пункту призначення.

Щоб скористатися цією поїздкою, потрібно пред’явити у касі станції відправлення:

Український паспорт

Підтвердження прибуття до Ірландії протягом останніх семи днів (наприклад, лист посадкового талону авіакомпанії/порому або електронний лист із підтвердженням) або

Підтвердження від зареєстрованої благодійної організації, яка бере участь у реагуванні на кризу в Україні.

Литва

Українцям, які покинули зону бойових дій, столиця Литви – Вільнюс – пропонує безкоштовно користуватися міським громадським транспортом. Українцям потрібно лише пред’явити контролерам документ, що засвідчує особу – їм не знадобляться квитки чи інші документи.

Громадський транспорт у столиці також буде безкоштовним для іноземців, які легально проживали в Україні, але покинули країну через війну та прибули до Вільнюса.

Італія

Українські біженці мають можливість безкоштовно подорожувати транспортом Trenitalia протягом щонайбільше 5 днів із моменту в’їзду до Італії, щоб дістатися свого місця призначення.

Пропозиція включає безкоштовний транспорт у поїздах компанії Trenitalia (FS Group), які здійснюють міжміські та регіональні сполучення, морські сполучення та мережу автомагістралей.

Люксембург

Люксембург – перша країна в світі, яка пропонує безкоштовний громадський транспорт по всій країні для всіх. Ви можете подорожувати автобусом, потягом чи трамваєм.

Квиток потрібно купувати, лише якщо ви хочете подорожувати першим класом у поїзді або подорожувати через кордон до Німеччини, Франції чи Бельгії.

Нідерланди

Українці, які в’їхали в Нідерланди та бажають подорожувати далі країною, можуть отримати безкоштовний денний абонемент у будь-якій касі продажу квитків та обслуговування NS на великих залізничних станціях, пред’явивши свої українські документи, що посвідчують особу, та квиток на поїзд Німеччини, Бельгії, Франції чи Австрії не старше 24 годин.

Польща

Країна скасувала всі можливості безкоштовного проїзду, які діяли з 24 лютого.

Проте є окремі пропозиції від польських міст:

Щецин дозволив користуватись громадським транспортом безоплатно до 30 вересня

В Торуні можна оформити місячний проїзний з поміткою UKR

У Познані за 1 злотий можна купити соціальний проїзний у пунктах обслуговування клієнтів ZTM строком дії 30 днів. Для цього потрібно виробити Познанську електронну агломераційну картку PEKA.

Румунія

Біженці з України можуть безкоштовно дістатись до Румунії з прикордонного пункту пропуску Паланка, Республіка Молдова.

На підставі документів, що посвідчують особу та засвідчують в’їзд на територію Румунії, українці можуть отримати безкоштовний “Квиток допомоги Україні” (“Ticket Help Ukraine”), дійсний для поїздів 2-го класу Regio та Interregio.

Словаччина

Безкоштовний проїзд у поїздах ZSSK (окрім поїздів IC) доступний для громадян України. Проїзний документ для безкоштовного проїзду можна отримати в касі або безпосередньо в поїзді, пред’явивши дійсний паспорт, посвідчення особи або інший документ, що підтверджує громадянство України.

Право на безкоштовний квиток можна реалізувати в день отримання проїзного документа та впродовж наступних 4 днів, починаючи з дня отримання особистого документу SLOVAK HELP або першого отримання особистого документу, який підтверджує статус тимчасового прихистку.

Угорщина

Безкоштовно подорожувати всередині Угорщини можна потягами MÁV-START és a GYSEV з квитками солідарності “Solidarity tickets“. Квитки потрібно купувати перед поїздкою в касі – вони недоступні в торгових автоматах або онлайн – або, якщо їх немає, також у потягах у провідників.

“Квитки солідарності” дійсні лише для 2-го класу потягів, на маршруті та в часовий проміжок, як зазначено на них.

Безкоштовні квитки солідарності доступні для:

громадян України, які прибувають з України (з українськими ID-картками та паспортами)

громадян третьої країни, які на законних підставах проживають в Україні (за наявності посвідчення)

осіб, що подають клопотання про визнання біженцем або тимчасовий захист, або вже визнані біженцем/захищеним, що походять з України

будь-якої особи, яка шукає або вже визнана біженцем або особою, яка перебуває під захистом (незалежно від країни прибуття)

дітей, які подорожують з вказаними вище категоріями дорослих, без документів.

Португалія

CP – Comboios de Portugal (Португальська залізниця) – пропонує поїздки залізницею громадянам України або біженцям із України інших національностей, які в’їжджають на територію Португалії. Безкоштовний проїзд можливий і тваринам, які в рамках виключень можуть подорожувати без квитків та ідентифікаційних документів.

Безкоштовний проїзд до будь-якого пункту призначення в межах країни пропонують такі перевізники:

місця 2-го класу в потягах Celta і Intercidades

міжрегіональні

регіональні

міські

Щоб скористатися можливістю безкоштовного проїзду, в касах чи на борту потрібно пред’явити паспорт, ідентифікаційний документ громадянина України чи підтвердження про місце проживання.

Ця пропозиція дійсна для біженців, які:

в’їжджають на територію Португалії з метою дістатися будь-якого пункту призначення на території країни;

з’являться на будь-який залізничний вокзал і повідомлять про те, що вони бажають продовжити подорож.

Франція

Група SNCF (Французька залізнична компанія) дозволяє 1 безкоштовну подорож на своїх поїздах по Франції та до інших європейських пунктів призначення виключно людям, які рятуються від війни.

Після прибуття на вокзал потрібно підійти до пункту продажу квитків. Щоб отримати квитка, необхідно пред’явити на вокзалі агенту SNCF один із таких документів:

паспорт або посвідчення особи, видані в Україні

квиток німецької залізниці Deutsche Bahn “HELP UKRAINE”

чинну посвідку на проживання для неукраїнців, які тікають від війни

українську карту іноземного резидента в Україні

Така можливість також надається і для отримання квитка для повернення в Україну.

Хорватія

Хорватський перевізник HŽ Putnički надає послугу з безкоштовного перевезення громадян України на всіх внутрішніх залізничних маршрутах Хорватії в 2-му класі потягів.

Громадяни України при пред’явленні українського паспорта/посвідчення особи/рішення про дозвіл на в’їзд до Республіки Хорватія мають право на отримання безкоштовного транспортного квитка на касі або у потязі.

Чехія

Безкоштовний проїзд для українських біженців у громадському транспорті Праги доступний лише в перші 5 днів після прибуття до країни. Далі є можливість придбати пільговий проїзний: на місяць – 165 крон (209 грн), на квартал – 444 крони (563 грн).

Українці мають можливість безкоштовно подорожувати поїздами RegioJet на маршруті Прага-Перемишль, забронювавши квиток у системі бронювання, у тарифі Občan UA.

Право на безкоштовне перевезення мають пасажири з громадянством України або постійним місцем проживання в Україні, які:

подорожують міжнародним потягом. У даному випадку потрібно лише пред’явити свій проїзний документ, посвідчення особи або документ, що підтверджує перетин кордону ЄС з України. подорожують територією Чеської Республіки та мають туристичну візу не старше 5 днів:

підтвердження проїзного документу або прикордонним штампом з позначеним типом візи D/DO/667 або 668, або 669

дата визначення терміну дії розраховується з урахуванням дати видачі візи

молодші 18 років, яких супроводжує особа, що подорожує згідно з попередніми правилами.

Швеція

Український паспорт або ID-картка дає можливість користуватись громадським транспортом Стокгольма.

Паспорт або ID-картка громадянина України буде виконувати функцію дійсного квитка для поїздок у громадському транспорті шведської столиці.

Покажіть ваш український паспорт або ID-картку на квитковій касі або водію автобуса. Таке правило буде діяти доти, доки не буде повідомлено про його скасування.

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