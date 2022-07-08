Як українські біженці можуть отримати медичну допомогу в Польщі: інструкція від МОЗ

Біженці з України, які тимчасово виїхали на територію Польщі, можуть отримати медичну допомогу в країні перебування – Інструкція від МОЗ

Для того, щоб отримати медичну допомогу в Польщі, українцям необхідно мати закордонний паспорт або довідку про перетин кордону після 24 лютого.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.

У Польщі українці можуть отримати безкоштовний доступ до медичної допомоги на всіх рівнях:

базова медична допомога – візити до сімейних лікарів, виклик швидкої;

спеціалізована амбулаторна допомога;

діагностичні дослідження (за направленням лікаря);

лікування в стаціонарі;

психіатричне лікування;

реабілітація (крім курортів);

стоматологічні послуги.

Щоб знайти медичний заклад, необхідно зателефонувати за телефоном безкоштовної цілодобової гарячої лінії: 800190590.

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