Як українські біженці можуть отримати медичну допомогу в Польщі: інструкція від МОЗ

Біженці з України, які тимчасово виїхали на територію Польщі, можуть отримати медичну допомогу в країні перебування – Інструкція від МОЗ
Для того, щоб отримати медичну допомогу в Польщі, українцям необхідно мати закордонний паспорт або довідку про перетин кордону після 24 лютого.
Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України. Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті РБК-Україна.
У Польщі українці можуть отримати безкоштовний доступ до медичної допомоги на всіх рівнях:
- базова медична допомога – візити до сімейних лікарів, виклик швидкої;
- спеціалізована амбулаторна допомога;
- діагностичні дослідження (за направленням лікаря);
- лікування в стаціонарі;
- психіатричне лікування;
- реабілітація (крім курортів);
- стоматологічні послуги.
Щоб знайти медичний заклад, необхідно зателефонувати за телефоном безкоштовної цілодобової гарячої лінії: 800190590.
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