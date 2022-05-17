Стало відомо, чи зможуть діти, що виїхали з України скласти мультипредметний тест.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону розповів міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет, передає NNS.

За словами міністра, діти, які виїхали за межі України, зможуть скласти НМТ у країнах Європи.

“Ми не маємо залишити цих дітей без права складання мультипредметного тесту і без права вступу до українських закладів освіти. Я звернувся до колег – міністрів освіти країн Євросоюзу – з проханням організувати в країнах Європи, Великої Британії, Ірландії можливість проведення для наших випускників мультипредметного тесту. В нас залишається лише питання по Греції, Словенії і Хорватії. По всіх інших країнах вже опрацьовуються матеріали”, сказав Шкарлет.

Що стосується тимчасово окупованих територій, то, за словами міністра, складання тесту там неможливе, оскільки всі державні реєстри на окупованих територіях заблоковані, щоб убезпечити доступ до них з боку рф.

“Але для будь-якого випускника ми організували мінімум три тестові сесії. Після закінчення вступу для дітей з тимчасово окупованих територій будуть передбачені ще можливості, при виїзді їх на підконтрольну Україні територію вони можуть спробувати вступити до закладів вищої освіти і пізніше”, наголосив міністр.

Національний мультипредметний тест (НМТ) запроваджується в Україні вперше й лише у 2022 році у зв’язку з російською агресією.

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