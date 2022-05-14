Український центр оцінювання якості освіти опублікував графік проведення національного мультипредметного тесту (НМТ), яке у 2022 році замінить зовнішнє незалежне оцінювання, передає NNS.

Тестування проходимите в три сесії:

основна: 18 липня — 10 серпня;

додаткова: 16 — 20 серпня;

спеціальна: 12 — 16 вересня.

Абітурієнти мають підтвердити свою присутність на іспиті: це треба зробити в особистому кабінеті на сторінці центру освіти з 20 травня по 7 червня. Також на сайті вступникам потрібно обрати населений пункт, де вони складатимуть НМТ.

Підтвердження необхідно буде повторити з 21 червня до 7 липня, оскільки ситуація може змінюватись.

Абітурієнти, які не зможуть прибути до екзаменаційних центрів під час основної сесії, зможуть пройти тестування під час додаткової або спеціальної.

Для цього потрібно подати заявку:

1-10 серпня — для участі в додатковій сесії,

1-7 вересня — для участі у спеціальній.

Учасники основної сесії мають до 12 липня завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де будуть зазначені дата, час і місце проведення НМТ.

Учасники додаткової сесії матимуть змогу отримати цю інформацію до 12 серпня, а спеціальної — до 10 вересня.

Інформація про результати основної сесії НМТ за шкалою 100-200 балів буде розміщена на інформаційних сторінках учасників основної сесії тестування до 12 серпня, додаткової сесії — до 21 серпня, спеціальної — до 19 вересня.

В УЦОЯО зазначили, якщо вступник планує проходити НМТ, але вчасно не створив реєстраційну картку, він може зробити це з 10 до 20 червня, а потім 8-12 липня на своїй інформаційній сторінці обов’язково підтвердити бажання проходити НМТ. Тоді абітурієнта запросять для участі в додатковій сесії НМТ.

Національний мультипредметний тест складатиметься з трьох блоків:

української мови,

історії України,

математики.

В УЦОЯО радять учасникам національного мультипредметного тесту періодично заходити на свою Інформаційну сторінку, щоб не пропустити важливих повідомлень.

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