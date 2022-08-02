Щоб заощадити бюджетні кошти, проводиться верифікація пенсійних виплат – раптом хтось отримує пенсії незаконно чи отримує більше, ніж належить.

Верифікація – перевірка інформації на достовірність.

У рамках проведення перевірки пенсій повністю або частково можуть позбавити пенсіонерів, які надали фальшиві довідки, довго перебували за кордоном або офіційно влаштувалися на роботу.

Про це передає NNS з посиланням на сайт “На пенсії”.

Найчастіше виплати урізають через офіційне працевлаштування пенсіонера. Це пов’язано з тим, що пенсіонерам, які не працюють, автоматично двічі на рік перераховують соціальні виплати через збільшення прожиткового мінімуму або мінімальної зарплати. При цьому працевлаштованим пенсіонерам таких перерахунків не передбачається.

Крім того, є і “пенсіонери”, які оформили виплати з липовими довідками, а у відділеннях Пенсійного фонду цього “не помітили”.

“Купівля “інвалідності”, довідок про стаж – це все давно відомий бізнес”, пояснюють у відомстві.

Варто зазначити, що пенсія припиняє виплачуватись, якщо її отримувач проживає за кордоном або не отримував соцвиплати протягом пів року.

Нагадаємо, при призначенні пенсій одержувач підписує пам’ятку. У ній він зобов’язується протягом 10 днів повідомляти територіальні органи ПФУ про обставини, що впливають на зміну розміру пенсії або припинення її виплати, якими, зокрема, вважаються:

влаштування на роботу, звільнення з роботи, реєстрація або закриття ФОП;

одержання, зміна або позбавлення особливого статусу (що дає певні пільги, право на надбавки тощо);

зміна місця проживання (реєстрації);

виїзд на постійне місце проживання за кордон.

Щодо одержувачів пенсій із втрати годувальника до досягнення ними двадцяти трьох років, таким фактором є здобуття ними освіти на денній формі навчання.

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