Деякі українці одержують від 6000 до 20000 гривень пенсії – хто отримує максимальну пенсію в Україні.

В Україні мінімальна пенсія в Україні становить 2027 гривень, при цьому шахтарі, військові на пенсії, колишні працівники прокуратури, суду, Верховної Ради та чиновники отримують набагато вище. Максимальна пенсія у країні, без урахування надбавок, 20270 гривень.

Про це NNS передає з посиланням на Тelegraf.

З 1 липня мінімальна пенсія збільшилась на 45 гривень. Таким чином, мінімальні пенсійні виплати становлять 2027 гривень, середня пенсія – 4437 гривень, а максимальна 20270 гривень.

Також на 279 гривень підняли пенсію шахтарям, тепер вони отримують у середньому 6 081 гривню щомісяця. Водночас військовим пенсіонерам збільшили цього року пенсію на 3 тисячі гривень, що в середньому становить 8900 гривень.

Крім того, максимальні пенсійні виплати у розмірі 20270 гривень можуть отримувати ті пенсіонери, які працювали у прокуратурі, суді, Верховній Раді України, уряді, а також ті, хто сплачує страхові внески із заробітної плати від 50 тисяч гривень.

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