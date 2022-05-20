“Білий квиток”: чи можуть з ним мобілізувати під час воєнного стану

“Білий квиток” означає “категорію” придатності громадянина до служби й до мобілізації залежно від виду та ступеня захворюваності особи.
Придатність згідно з видом та ступеню захворюваності визначає Військово-лікарська (ВЛК) комісія.
Про це повідомляє NNS з посиланням на ТСН.
Військово-лікарською (ВЛК) комісією визначаються такі категорії обмеженості до служби:
- “Обмежено придатний до військової служби”,
- “Непридатний до військової служби у мирний час, обмежено придатний у воєнний час”,
- “Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку”.
В умовах воєнного стану особи “обмежено придатні до військової служби” та “непридатні до військової служби у мирний час, обмежено придатні у воєнний час” можуть служити та бути призваними під час мобілізації, нести службу в тилу. Звільняються від мобілізації лише ті громадяни які мають білий квиток категорії “Непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку”.
Особливості стану здоров’я осіб з обмеженою придатністю враховуються під час призову на службу. Військово-лікарська комісія зазначає які види служби та роботи відповідно віку, спеціальності, хвороби протипоказані призовнику.
Згідно з Положенням про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України, затверджене наказом МОУ від 14.08.2008 №402:
Визнані обмежено придатними до військової служби не можуть бути мобілізованими до високомобільних десантних військ, плавскладу, морської піхоти, спецспоруд.
Військовослужбовці, визнані обмежено придатними до військової служби, придатні до служби у частинах (підрозділах) забезпечення, військових комісаріатах, установах, організаціях, навчальних закладах.
Білий квиток. Чи можна перетнути кордон України
В умовах воєнного стану виїхати за кордон можуть усі громадяни України, окрім громадян чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Серед виключень є чоловіки, які мають:
- посвідчення про відстрочку від призову та повідомлення про зарахування на спеціальний військовий облік,
- висновок військово-лікарської комісії про непридатність.
Тобто виїхати за кордон можуть лише громадяни з військовим квитком, в якому визначена непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку.
Обмежено придатні у воєнний час не можуть виїхати за межі України. Заборона не стосується в`їзду, в`їхати на територію України можна.
Воєнний стан і мобілізацію продовжать: стало відомо на скільки