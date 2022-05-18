Воєнний стан і мобілізацію продовжать: стало відомо на скільки

Президент Володимир Зеленський пропонує продовжити воєнний стан та мобілізацію в Україні.

Це випливає із законопроєктів президента №7389 та №7390, які 18 травня було зареєстровано у Верховній Раді, передає NNS.

Глава держави запропонував нардепам продовжити термін дії воєнного стану на 90 діб. Пропозиція мотивована продовженням широкомасштабної збройної агресії РФ проти України.

«… Продовжити строк дії воєнного стану в Україні з 5 годин 30 хвилин 25 травня 2022 року строком на 90 діб», йдеться у законопроєкті.

Раніше воєнний стан продовжували на 30 днів щомісяця.

Мобілізацію було оголошено на 90 днів, її строки мають закінчитися 24 травня. Законопроєктом пропонується продовжити її ще на 90 діб.

«…продовжити з 25 травня 2022 року строк проведення загальної мобілізації на 90 діб», йдеться у законопроєкті про затвердження указу.

Нагадуємо, 24 лютого Зеленський своїм указом запровадив воєнний стан у зв’язку з початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Також було оголошено мобілізацію.

Зараз призивають тих, хто має досвід проходження військової служби або досвід проходження навчальних зборів під час мирного часу. Військовозобов’язаним чоловікам віком від 18 до 60 років заборонено залишати країну, окрім низки винятків.

Під час воєнного стану в країні допускається особливий режим в’їзду та виїзду, обмежується свобода пересування громадян, іноземців та осіб без громадянства, а також рух транспортних засобів. Встановлюється комендантська година.

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