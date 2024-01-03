Як безкоштовно зробити операцію у 2024 році в Україні

В Україні можна безкоштовно зробити операцію. Це стосується не лише операцій при невідкладному стані, а й планових операцій.

Про це пише НСН з посиланням на допис у Telegram-каналі НСЗУ.

Як отримати нову послугу

У 2024 році пацієнтам, які потребують оперативного втручання, гарантовано комплекс необхідної медичної допомоги безоплатно.

Як зробити планову операцію безоплатно:

звернутися в лікарню, яка має договір із НСЗУ за пакетом “Хірургічні операції дорослим та дітям у стаціонарних умовах” чи “Хірургічні операції дорослим та дітям в умовах стаціонару одного дня”, якщо мова про нескладні операції

мати е-направлення, видане сімейним лікарем, терапевтом, педіатром чи лікуючим лікарем

дотримуватися правил медичного закладу, який приймає пацієнтів для планової операції

Пам’ятайте: надавати квитанцію про сплату благодійного внеску чи приносити медикаменти за списком є не правилом, а порушенням прав пацієнта.

Які ще послуги входять в цей пакет

Перелік безоплатних послуг при госпіталізації з метою проведення операції:

первинний огляд та визначення маршруту

усі необхідні лабораторні та інструментальні дослідження

своєчасне знеболення на всіх етапах діагностики та лікування

анестезія та огляд анестезіологом перед операцією

власне хірургічна операція

забезпечення ліками з Нацпереліку та закупленими коштом інших програм

інтенсивна терапія при загрозливих для життя станах

цілодобовий лікарський та медсестринський догляд тощо

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