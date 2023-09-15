Окупанти скинули авіабомбу на Нову Каховку (фото, відео)

Зранку 15 вересня російські війська скинула авіабомбу на Нову Каховку, яка наразі перебуває під окупацією.

Про це повідомила речниця Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк під час брифінгу, передає НСН.

Як повідомила Гуменюк, російські загарбники хотіли атакували керованими авіабомбами Берислав на правому березі Херсонської області, але скинули бомбу на окуповану Нову Каховку.

“Намагаючись нанести керованими авіабомбами черговий авіаційний удар по Бериславщині, російські окупанти вронили один з КАБів на Нову Каховку у житловому районі, пошкодили декілька багатоквартирних будинків. Є жертви серед місцевого населення, за попередньою інформацією”, сказала вона.

Речниця додала, що окупанти хочуть звинуватити в обстрілі Сили оборони України.

Мер Нової Каховки Володимир Коваленко у коментарі Суспільному заявив, що місцеві жителі бачили, як літак скинув авіабомбу на житловий квартал. За його словами, у місті серйозні руйнування.

“Наразі квартал, де були влучання, оточили російські окупанти. Вони ходять по квартирах та дивляться, які наслідки”, сказав він.

Джерело Суспільного в ЗСУ повідомило, що армія РФ пустила КАБ з російського літака Су-34. Авіабомба не долетіла до правого берега й впала у Новій Каховці.

Фото руйнувань оприлюднив Telegram-канал “Новая Каховка/Новости”.

Окупанти скинули авіабомбу на Нову Каховку. Відео наслідків

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