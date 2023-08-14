Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що взимку знову можливі масштабні атаки на енергосистему України.

Про це очільник українського уряду написав у Фейсбук, передає НСН.

«Готуємося до зими. Розуміємо високу ймовірність, що росіяни продовжать масштабні атаки на енергосистему», наголосив він.

Шмигаль заявив, що ремонт енергооб’єктів України йде за планом.

Так, наразі вже полагодили 5 енергоблоків атомних електростанцій, ще 4 — у ремонті. На українських теплових електростанціях відремонтовано 62% енергоблоків від запланованих, а на теплоелектроцентралях — 70%. Також на гідроелектростанціях відремонтовано та перебувають у ремонті 32 агрегати.

Водночас «Укренерго» на майже 80% відремонтувало магістральні мережі. Високовольтні підстанції вже відновлені до рівня довоєнного стану.

Також Україна формує багаторівневий захист для енергетичних об’єктів.

Окрім того, уряд розширив програму обміну ламп розжарювання на світлодіодні. Тепер нею зможуть скористатися заклади культури, органи соцзахисту, ОСББ, бібліотеки та музеї, спортивні організації та інші. Шмигаль зауважив, що наразі метою є заміна 50 млн ламп, аби знизити навантаження на енергосистему.

Як працює програма з обміну ламп

Як пояснили в Мінекономіки, в разі масової заміни старих ламп на енергоощадні вдасться на 7-10% знизити споживання електроенергії в моменти пікового навантаження на енергосистему.

Узяти участь у програмі можуть усі повнолітні громадяни України. Вони можуть обміняти до 5 ламп. Є два способи, як це зробити:

залишити заявку в «Дії»;

одразу прийти у відділення «Укрпошти».

Заявка в «Дії» гарантує наявність ламп у відділенні «Укрпошти». Залишити заяву можна в розділі «Послуги» — «Обмін лампочок». Далі потрібно вказати контактний номер, відділення «Укрпошти», у якому хочете забрати лампи, а також — тип і кількість LED-ламп. Після підтвердження заявки лампочки зберігатимуться у відділенні 5 робочих днів.

Якщо не маєте можливості подати заявку, можна просто прийти у відділення «Укрпошти». Якщо лампи будуть в наявності — їх одразу ж замінять. Із собою потрібно мати паспорт, податковий номер і старі справні лампи розжарювання. Обміняти лампи можна лише один раз.

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