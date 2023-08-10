Відключення світла у Києві – як влада готується до можливого блекауту взимку

У Києві проведуть тренування щодо стійкості системи життєзабезпечення міста під час блекауту. Загалом столиця розробила 15 сценаріїв на випадок надзвичайної ситуації взимку.

Про це заступник голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв розповів виданню «Вечірній Київ», передає НСН.

Він зазначив, що штабні тренування допоможуть більш ретельно відпрацювати різні варіанти розвитку подій під час опалювального сезону, у тому числі й із найгіршими умовами. Це, зокрема, сценарії дій у випадку пошкодження об’єктів інфраструктури.

«З керівником району без попередження оглядаємо обрані об’єкти. Уже перевірили Оболонський і Голосіївський райони. Таким чином контролюємо, як відпрацьовує районна влада план підготовки до зими», зазначив Пантелеєв.

За його словами, генераторами вже оснащені котельні невеликої потужності, а також — частина об’єктів водопостачання та водовідведення.

Деякі ОСББ та ЖБК також ставлять собі ці прилади на системи циркуляції теплоносія та підкачування води.

Заступник голови зауважив, що в минулу зиму міська рада «входила як у невідомість, а в майбутню — розуміє, що може очікувати».

«На сьогодні дві третини робіт уже виконали. Є план підготовки, графік, за яким рухаємося. Ще два місяці є на проведення необхідних робіт і ремонтів. До 1 жовтня плануємо завершити», наголосив Пантелеєв.

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський припустив, що росія спробує повторити масовані атаки на енергосистему цієї зими. Міністерство внутрішніх справ уже вдосконалило плани ефективного реагування під час можливих перебоїв з електропостачанням.

Водночас в «Укренерго» заявили, що не можуть спрогнозувати ймовірність блекаутів або відключень узимку, оскільки це залежить від російських атак, але запевняють, що ретельно готуються до «найгіршого сценарію».

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