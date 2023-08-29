Антиукраїнські висловлювання працівника Міносвіти – як відреагували в МОН

Міносвіти відреагувало на антиукраїнські висловлювання свого експерта Андрія Василенка.

Міністерство освіти і науки України порушило дисциплінарне провадження щодо державного службовця Андрія Василенка, який знецінював незалежність України та хвалив радянську окупацію Литви.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби МОН, передає НСН.

Василенко 24 серпня написав у Facebook російською мовою, що у 1991 році український народ нібито нічого не розумів і підтримав акт проголошення незалежності лише завдяки «пропаганді, якою переконали мешканців УРСР, що варто тільки усунути союз, так одразу все добре стане».

Він назвав незалежність України «кидаловом» і розкритикував листівки, які агітували голосувати за незалежність 1 грудня 1991 року.

Також, на думку експерта МОН, «ще одним показовим прикладом того, що тоді народи “не знали, що творили”», є країни Балтії — Литва, Латвія та Естонія. Він заявив, що «радянська окупація — це найкраще, що могло статися з Литвою», виходячи із «зовнішнього вигляду Вільнюса» тоді й тепер.

Щодо Василенка, який працював державним експертом в експертній групі з питань цифрової трансформації освіти і науки, розпочали дисциплінарне провадження. За його результатами міністерство обіцяє ухвалити «відповідні рішення».

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