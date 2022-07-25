Альфа-Банк продовжить виплачувати середню місячну зарплату мобілізованим працівникам

Альфа-Банк Україна продовжуватиме виплачувати середню місячну зарплату мобілізованим працівникам.

Мобілізовані співробітники Альфа-Банку Україна (Сенс Банку) продовжуватимуть отримувати заробітну плату в фінустанові, також за ними зберігається місце роботи та посада, незважаючи на зміни у законодавстві.

Таке рішення було прийнято Правлінням банку, передає NNS з посиланням на Апостроф.

19 липня набув чинності закон про оптимізацію трудових відносин (№2352-ІХ), згідно з яким роботодавці в Україні відтепер не зобов’язані виплачувати мобілізованим на військову службу співробітникам середню місячну зарплату, яку вони гарантовано отримували від роботодавця на час призову в особливий період. Це стосується як тих співробітників, які були призвані до набуття чинності законом, так і тих, хто буде призваний після його ухвалення.

Наразі 123 співробітника Альфа-Банку боронять незалежність України на фронті. Понад 3,2 млн грн щомісяця банк перераховує на їхні заробітні плати. І заявляє про наміри й надалі це робити.

Альфа-Банк Україна – один із системно важливих банків України, що наразі знаходиться у процесі зміни назви на Сенс Банк. Фінустанова обслуговує понад 3 млн фізичних, 55 тис. юридичних осіб та 82 тис. ФОПів. У банку працює майже 5 тис співробітників.

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