Мобілізованим більше не платитимуть середню зарплату – вступив в силу новий закон

За мобілізованими співробітниками роботодавці більше не зберігатимуть середню зарплату.

Про це свідчить закон про оптимізацію трудових відносин, що набув чинності 19 липня 2022 року (№2352-ІХ).

Як передає NNS, про це повідомив “Інтерфакс” із посиланням на Міністерство економіки.

За документом вноситься поправка до ст. 119 Кодексу законів про працю.

Компанії більше не повинні зберігати зарплату працівникам, призваним на строкову військову службу, військову службу на призов під час мобілізації, військову службу на заклик осіб офіцерського складу на особливий період або військову службу на заклик осіб із числа резервістів.

У відомстві уточнили, що нововведення стосуються як працівників, мобілізованих до ухвалення закону, так і після.

У законі зазначені критерії та умови припинення трудового договору. Основна умова – неможливість обох сторін виконувати обов’язки, передбачені контрактом.

У Мінекономіки уточнили, що такими ситуаціями є випадки неможливості забезпечувати працівникові умови праці через те, що виробничі, технічні, організаційні можливості, майно роботодавця чи засоби виробництва знищені внаслідок воєнних дій. Або ж їхнє функціонування неможливе з причин, незалежних від роботодавця.

Наголошується, що переведення мобілізоваого робітника на іншу роботу або залучення його до дистанційної роботи неможливе.

Чому вирішили скасувати збереження середнього заробітку для мобілізованих