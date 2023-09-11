Росія розгорнула 46 установок “Іскандер” біля України – чи впорається наша ППО

Росія розгорнула 46 пускових установок ракетного комплексу “Іскандер” вздовж кордону України. Цим озброєнням окупанти атакують українські міста.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону пояснив, чи впорається з такою кількістю ракетних комплексів протиповітряна оборона України, передає НСН з посиланням на ТСН.

“Я б не сказав, що це дуже багато. Так, це неприємні цифри для нас. Але угруповання 700 літаків та вертольотів теж грізно звучить, які розташовані довкола українських кордонів – Білорусь використовується, Росія, Крим”, зазначив він.

За словами Ігната, комплекси “Іскандер”, які Росія має на озброєнні, розташовані не на самих кордонах, а десь по їх протяжності, зокрема на тимчасово окупованій території.

“Україна велика, лінія фронту від білоруського кордону до південних регіонів доволі велика. Установки, які має Росія, вона так розмістила, що якщо подивитися на протяжність кордонів, то не так вже й багато. Питання в тому, скільки ракет окупант зможе забезпечити для цих установок. Маневрує крилата ракета “Іскандер-К”, а є ще балістична “Іскандер-М”. Ті підрахунки, які провело Головне управління розвідки, говорять, що не зможуть вони мабуть забезпечити достатньою кількістю ракет ці установки. Тому Росія неодноразово зверталася про можливу допомогу з балістичним озброєнням до інших країн”, резюмував Юрій Ігнат.

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