В Україні затвердили розмір доплат військовим, правоохоронцям і рятувальникам: хто скільки отримуватиме

В Україні нарешті затвердили розмір доплат військовим, правоохоронцям і рятувальникам. Це сталося на сьогоднішньому позачерговому засіданні Уряду, передає НСН, посилаючись на прем’єр-міністра Дениса Шмигаля.

Кабмін ухвалив сьогодні постанову, яка внормовує питання справедливих щомісячних доплат для військовослужбовців, правоохоронців та рятувальників.

“Усі, хто залучений до захисту України, отримуватимуть доплати під час війни”, – зауважив Шмигаль

За його словами:

на час дії воєнного стану розмір доплат становитиме 30 тис. грн щомісяця,

для осіб, які здійснюють оперативне управління військовими частинами та підрозділами на відстані, доплати можуть становити 50 тис. грн.

а для тих, хто бере безпосередню участь у бойових діях — 100 тис. грн.

Також встановлюються щомісячні доплати для строковиків і курсантів у розмірі 6 тис. грн і 2,35 тис. грн відповідно.

Робимо все, аби кожен, хто захищає Україну від російських окупантів, відчував підтримку й допомогу держави, – резюмував Прем’єр

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