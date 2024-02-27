Росіяни окупували ще два села і повернули собі ініціативу на всьому театрі бойових дій – аналітики

Росіяни окупували ще два села і повернули собі ініціативу на всьому театрі бойових дій. Такі невтішні дані наводять аналітики з американського інституту вивчення війни (ISW), а також з моніторингової групи DeepState, передає НСН.

Росіяни окупували ще два села

Російські війська просунулися в районі Горлівки, Бердичів і Тоненького Донецької області. Населені пункти Степове та Сєверне окуповані. Про це повідомляє моніторингова група DeepState.

За словами аналітиків, від українського командування варто чекати заяв про “підготовлені” рубежі оборони, на які відійшли ЗСУ. Генштаб у ранковому зведенні не підтверджував захоплення населених пунктів у районі Авдіївки.

Аналітики припускають, що незабаром українське командування заявить про “підготовлені” рубежі оборони.

На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 15 атак ворога в районах населених пунктах Бердичі, Орлівка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області, — йдеться в ранковому зведенні Генштабу

Повідомляється також, що противник завдавав ударів у районах населених пунктів Очеретине, Новоселівка Перша, Семенівка, Первомайське Донецької області. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали близько 15 населених пунктів, серед іншого: Очеретине, Вовче, Бердичі, Степове та Орлівка.

Окупанти повернули собі ініціативу на всьому театрі бойових дій

За словами аналітиків з американського інституту вивчення війни, поки що противник може проводити наступ на будь-якій ділянці поля бою.

Російські окупанти могли повернути собі стратегічну ініціативу на полі бою. Пов’язано це з останніми успіхами противника. Про таке заявляють американські аналітики у звіті ISW від 26 лютого.

За даними ISW, на всьому театрі бойових дій противник перехопив ініціативу і може продовжити проводити наступальні операції фактично на будь-якій ділянці фронту.

Про плани ЗС РФ говорив і президент України Володимир Зеленський. За його інформацією окупанти готують новий наступ, початок якого заплановано на кінець травня або початок червня поточного року. Українські військові також не сидять склавши руки і вже підготували чіткий план того, як російським військам протидіяти.

Аналітики з ISW все ж вважають, що зараз ініціатива перебуває в руках противника. Саме Росія, на їхню думку, нібито зможе визначати час, місце і масштаб майбутніх наступальних операцій.

Також було зазначено, що якщо ЗСУ протягом 2024 року вестимуть активну оборону, то стратегічна ініціатива може так і залишитися в руках ворога. Російські окупанти матимуть можливість маневрувати концентрацією резервів і визначатимуть, куди і як їх розподіляти на полі бою.

Водночас, Сили оборони можуть повернути собі ініціативу і ЗС РФ будуть позбавлені цих можливостей. Для цього необхідно мати достатньо коштів для проведення власних наступальних операцій цього року.

Нагадаємо, 26 лютого повідомлялося, що Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський готує для війни одразу два плани і багато чого залежатиме від Сполучених Штатів Америки, про що заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, якщо Вашингтон виділить допомогу, то ЗСУ проводитимуть контрнаступ. Якщо цього не станеться, то їм доведеться зосередитися тільки на обороні.

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