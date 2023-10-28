Нічна ракетна атака 28 жовтня: цього разу мішенню була Дніпропетровщина

Ворогом була здійснена чергова нічна ракетна атака 28 жовтня. У Повітряних Силах повідомили про кількість випущених і збитих ракет, передає НСН.

Близько першої години ночі 28 вересня 2023 року окупанти завдали ракетного удару по Дніпропетровщині чотирма крилатими ракетами наземного базування «Іскандер-К».

Пуски здійснювались з району Джанкоя з тимчасово окупованого Криму.

Зенітними ракетними підрозділами повітряного командування «Схід» Повітряних Сил ЗС України збито три крилаті ракети, четверта – теж не досягла своєї цілі.

Нічна ракетна атака 28 жовтня: інформація від Повітряних Сил

Ще новини України: Нічна повітряна атака 27 жовтня: є влучання і поранені, виникли пожежі – все, що відомо