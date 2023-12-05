Лише дві людини написали Радіодиктант-2023 без жодної помилки: хто вони

Стали відомі імена людей, які написали Радіодиктант-2023 без помилок і стали переможцями. Результати перевірки оголосили сьогодні. Про це НСН повідомляє, посилаючись на Суспільне.

Цьогоріч до написання диктанту національної єдності долучились майже 20 тисяч людей. Однак фактична кількість учасників більша, адже не всі надсилали свої диктанти на перевірку.

Всеукраїнський радіодиктант Національної єдності проводили 23-й рік поспіль. Але вперше 27 жовтня — оскільки змінилася дата відзначення Дня української писемності та мови.

5 грудня 2023 року Українське Радіо оголосило результати Радіодиктанту національної єдності 2023 року.

Лише дві людини написали Радіодиктант-2023 без жодної помилки

Це вчителька Галина Шура з Волині та львів’янка Христина Гоянюк.

Ще п’ять учасників написали текст з однією помилкою:

Олеся Жу (Olesia Zhu такою була назва електронної пошти);

Євгенія Антонюк;

Вікторія Норичка;

Іванна Рубан;

Юлія Шевченко.

Цього року у нас дві переможниці, які написали Радіодиктант-2023 без жодної помилки. П’ять осіб написали Радіодиктант з однією помилкою. 34 слухачі та глядачі написали текст Радіодиктанту з двома помилками, а решта — з трьома та більше помилками, – зазначила координаторка Радіодиктанту національної єдності Юлія Шелудько

За її словами, географія учасників дуже різна. Зокрема, цього року був один лист із Москви. Найбільше листів з України, є багато з Європи, а також зі всіх континентів та десятків держав. Загалом свої роботи надіслало близько 20 тисяч людей. Із них паперових орієнтовно 3 тисячі.

Що відомо про переможців?

Галина Шура – вчителька української мови і літератури із села Комарове Ковельського району Волинської області.

Вона вже втретє серед переможців Всеукраїнського радіодиктанту Національної єдності.

Як розповіла волинянка, вона дуже рада перемозі у радіодиктанті.

«Дякую ЗСУ, що дали можливість написати. За диктант не була впевнена, ніби так усе написала. Але, думаю, хай вже професіонали перевірять, бо знову щось десь не помічу. Бо такі емоції, що важко себе контролювати, чужу роботу легше перевірити, а свою — важко», — говорить переможниця радіодиктанту

Зі слів жінки, текст диктанту для неї був легким і читали його так, як ніби вона його читала своїм учням.

Галина додала, що випробовуватиме свої знання з української мови і наступного року. У написанні радіодиктанту волинянка бере участь увосьме. Раніше, 2017-го року, волинянка здобула диплом за бездоганне написання радіодиктанту.

Христина Гоянюк – 77-річна мешканка Львова. Вона сумнівалася у перемозі.

«Диктант був важчим, ніж завжди і не до кінця зрозумілим. Але я все одно відправлятиму свій рукопис і чекатиму оголошення результатів», – сказала жінка у коментарі Tvoemisto.tv після написання диктанту

Зазначимо, що Христина Гоянюк встановила рекорд України. 77-річна жінка жодного разу не пропустила радіодиктант національної єдності. Цьогоріч писала його вже 23 раз, більше десяти разів результат у неї був ідеальним.

Ще новини України: Дружина військового встановила світовий рекорд, вишивши 150 прикрас для міської ялинки