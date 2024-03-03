Письменниця розповіла, що написано на стінах у хаті, де жили російські окупанти

Українська письменниця Тетяна Власова розповіла, що написано на стінах у хаті, де жили російські окупанти. Емоціями вона поділилася на своїй сторінці у Фейсбуці, передає НСН. Хата, де побувала Тетяна Власова, знаходиться в Харківській області.

Кілька днів тому я стояла посеред хати в селі на Харківщині, в якій вони жили навесні 2022-го. Читала написи на стінах, які вони залишили, – розповіла Тетяна

Тетяна процитувала кілька написів:

Я читала і не могла ворухнутись. Стільки ненависті і бажання вбити всіх нас було в цих написах злими кривими почерками. Мені було важко дихати. Так само, як сьогодні — коли я дивилась на ці фото з Одеси, які ви точно теж уже побачили, – поділилася емоціями Тетяна