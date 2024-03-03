Письменниця розповіла, що написано на стінах у хаті, де жили російські окупанти

Українська письменниця Тетяна Власова розповіла, що написано на стінах у хаті, де жили російські окупанти. Емоціями вона поділилася на своїй сторінці у Фейсбуці, передає НСН. Хата, де побувала Тетяна Власова, знаходиться в Харківській області.
Кілька днів тому я стояла посеред хати в селі на Харківщині, в якій вони жили навесні 2022-го. Читала написи на стінах, які вони залишили, – розповіла Тетяна
Ось що написано на стінах у хаті, де жили російські окупанти
Тетяна процитувала кілька написів:
- «Это не считается военным преступлением, если тебе было весело».
- «Нам нужен мир, желательно весь».
- «Я с улыбкою веселой буду жечь чужие сёла».
- «Отдел по борьбе с укропами».
- «Сзади нас дом горит. Ну горит и горит. Одним больше одним меньше».
- «На все вопросы об Украине есть только два ответа. 1. Этого не было. 2. Они это заслужили. Оба правильные».
Я читала і не могла ворухнутись. Стільки ненависті і бажання вбити всіх нас було в цих написах злими кривими почерками. Мені було важко дихати. Так само, як сьогодні — коли я дивилась на ці фото з Одеси, які ви точно теж уже побачили, – поділилася емоціями Тетяна
Я не знаю, навіщо я пишу цей допис, чесно. Можливо, хіба що для того, щоб нагадати собі і ще комусь, хто це читатиме — у нас немає іншого вибору, крім як вижити і помститись. А можливо, про це й не потрібно нагадувати, – додала вона
Ще новини України і світу: Хрущовки та сталінки: як насправді жили люди в СРСР (фото)