Прийдуть до кожного: ГАЗовики поновили рейди – 8 порушень, за які відключають газ

З 2024 року в Україні відновлено обов’язковий технічний огляд газового обладнання в квартирах та будинках. Під час перевірок співробітники відключають газ, якщо виявлять порушення.

Одним із таких порушень може бути незаконний демонтаж стіни між кімнатами, що призводить до того, що спальне місце залишається без стінної перегородки з газовим обладнанням.

Ще 7 порушень, за які відключають газ

Як йдеться в повідомленні Державної служби України з питань праці, підлягає відключенню від системи газопостачання обладнання житлових і громадських будинків із встановленням заглушки за умови:

наявності витоків газу;

несправної автоматики безпеки;

несправностей оголовків димових і вентиляційних каналів;

відсутності тяги в димових і вентиляційних каналах;

самовільного підключення газових приладів і пристроїв споживача до системи газопостачання;

не забезпечення власником (балансоутримувачем та/або орендарем (наймачем) технічного обслуговування згідно з вимогами пункту 5.4 цієї глави;

не відповідності системи газопостачання житлового будинку проектній та виконавчо-технічній документації.

Про це йдеться в пункті 5.7. розділу 5 глави 5 Правил безпеки систем газопостачання затвердженого наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 15.05.2015 р. № 285, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 08.06.2015 р. за № 674/27119.

Якщо локалізувати порушення не вдається, то від газу можуть відключити весь стояк. Якщо ж порушення знайдено в конкретній квартирі, то тільки її і відключають від газу.

Раніше “Новини України – НСН” писали: Техогляд автомобілів в Україні – кому і коли потрібно буде його проходити