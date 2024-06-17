Армія РФ обстріляла енергетичний і газовий об’єкти в двох областях України в ніч на 17 червня.

Про це повідомили в Міненерго, передають Новини України – НСН.

Армія РФ обстріляла енергетичний і газовий об’єкти

У ніч на понеділок російські окупанти обстріляли електроенергетичні та газові об’єкти у двох областях України, повідомило Міністерство енергетики.

Згідно повідомленням, на півдні країни обстріляно обладнання одного з елекроенергетичних об’єктів.

Пошкоджена будівля та електричний кабель. Персонал не постраждав, – зазначає Міненерго

В іншому прифронтовому регіоні під час обстрілу зафіксовано влучання в об’єкт газової інфраструктури та пошкодження обладнання. Люди не постраждали.

Через пошкодження газорозподільних мереж унаслідок ворожих обстрілів у Донецькій області від газопостачання відключено 108 споживачів.

Крім того, через негоду в Сумській і Чернігівській областях на ранок знеструмлені майже 2 тис. абонентів у 14 населених пунктах.

Загалом, за даними НЕК “Укренерго”, без світла в Україні, зокрема через бойові дії, 471 населений пункт.

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