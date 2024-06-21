У Пенсійному фонді України розповіли, як визначається обов’язковий відсоток платежу при призначенні субсидії на послуги ЖКГ.

Про це повідомляють Новини України – НСН з посиланням на Головне управління ПФУ у Донецькій області.

Так, субсидія на комунальні послуги призначається домогосподарствам за різниці між розміром плати за послуги ЖКГ всередині соціальних норм і нормативів та розміром обов’язкового платежу, величина якого залежить від обов’язкового відсотка платежу.

Як розрахувати обов’язковий відсоток платежу при призначенні субсидії – пояснення ПФУ

При цьому у Пенсійному фонді пояснили, що розмір обов’язкового відсотка платежу за житлово-комунальні послуги визначається для кожної сім’ї індивідуально і залежить від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства на одну особу.

“Обов’язковий відсоток платежу розраховується за формулою, встановленою постановою Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 № 1156 “Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії”, – йдеться у повідомленні.

Зокрема, для визначення обов’язкового відсотка платежу необхідно:

обчислити середньомісячний сукупний дохід домогосподарства;

поділити середньомісячний сукупний дохід кількості членів домогосподарства, визначити середньомісячний дохід однієї людини;

розділити доход на одну особу на розмір прожиткового мінімуму на одну особу з розрахунку на місяць, встановлений на 1 січня року, з якого призначається субсидія;

розділити одержаний результат на 2, а потім помножити на 15%.

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