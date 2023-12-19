Нічна повітряна атака 19 грудня – що відомо

Росіянами була здійснена чергова нічна повітряна атака 19 грудня. НСН розповість все, що відомо на даний момент.

У ніч на вівторок, 19 грудня, росіяни випустили безпілотники по Хмельницькі області, запустивши їх із півдня України, повідомили у прес-службі Повітряних сил ЗСУ.

За даними Повітряних сил, окупанти випустили дві групи ударних безпілотників Shahed приблизно о 00:05. БПЛА рухалися Україною над Миколаївської та Дніпропетровської областями у сторону Кривого Рогу та Вінниччини.

Дрони-камікадзе запустили з тимчасово окупованої часини Херсонської області. Безпілотники пролетіли Кіровоградщину, Черкащину, а також Вінниччину, а приблизно о 02:40 взяли курс на Хмельницьку область.

«Старокостянтинів – залишайтеся в укриттях», – повідомили у прес-службі Повітряних сил приблизно о 03:00.

За даними прес-служби Повітряних сил, уночі вдалося знищити два дрони іранського виробництва Shahed. Військовослужбовці уточнили, що безпілотники запустили з Приморсько-Ахтарську.

Нічна повітряна атака 19 грудня: збили два дрони

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