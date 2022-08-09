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Потужні вибухи в Криму: що відомо (фото, відео)

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Потужні вибухи в Криму: що відомо (фото, відео)

Потужні вибухи в Криму пролунали вдень 9 серпня. У мережі публікують фото і відео з місця подій, передає NNS.

В окупованому Криму в селі Новофедорівка пролунало кілька вибухів. Поруч знаходиться авіабаза російських військових «Нитка». У ЗМІ зазначають, що саме звідси регулярно вилітають літаки, аби бомбити Україну. На аеродромі базується43-й винищувальний авіаційний полк ПКС Росії, у складі якого переважно літаки Су-30 СМ, Су-33 та бомбардувальники Су-24М.

Інформацію про вибухи та відео публікують у соцмережах, а також російські ЗМІ.

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Перший вибух, за інформацією ЗМІ, стався близько 15 години за місцевим часом, за ним було ще кілька.

Деякі ТГ-канали з посиланням на місцевих жителів пишуть, що чутно звуки схожі на детонацію снарядів.

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Повідомляється, що у бік авіабази рухається велика кількість «швидких».

Вже з’явилися офіційні коментарі місцевої так званої «влади».

Перший коментар надав радник “глави” Криму.

«Поки що можу підтвердити лише сам факт кількох вибухів у районі Новофедорівки. Прошу всіх почекати офіційних повідомлень і не плодити версії», – повідомив він.

Сам “глава” Аксьонов виявився ще лаконічнішим.

«Виїхав на місце події до селища Новофедорівка Сакського району. Обставини з’ясовуються», – повідомив він.

Кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян назвала вибухи диверсією.

Пізніше подію прокоментували і в Мінобороні рф, заперечивши будь-який зовнішній вогневий вплив.

“Близько 15:20 на території аеродрому “Саки” в районі населеного пункту Новофедорівка на обвалованому майданчику зберігання відбулася детонація кількох авіаційних боєприпасів. Вживаються заходи щодо гасіння пожежі та з’ясування причин вибуху. За доповіддю з місця, жодного вогневого впливу на обвалованому майданчику зберігання боєприпасів на аеродромі не було” – повідомляють в МО.

Також у Міноборони запевняють, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав і авіаційна техніка на аеродромі не пошкоджена.

Пропагандисти із посиланням на гауляйтерів Криму заявляють, що “влада” оголосила про евакуацію у Сакському районі Криму, де пролунали потужні вибухи на місцевій авіабазі російських окупантів.

“Громадян повідомляють про евакуацію у Сакському районі Криму, де стався інцидент на аеродромі”, – пишуть пропагандисти.

Також повідомляється, що станом на 17:00 уже було евакуйовано 30 людей.

За даними деяких ЗМІ, у Новофедорівці знищено аеродром рашистів.

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