В тилу окупантів продовжують гриміти вибухи – цієї ночі було неспокійно одразу у кількох окупованих містах.

Про це повідомляє NNS з посиланням на Telegram-канал Типовий Донецьк.

На опублікованих відео з Донецької та Луганської областей знято потужні “феєрверки” та пожежі, чутно детонацію боєприпасів.

Неспокійна ніч була в Алчевську, Торезі, Харцизьку, Шахтарську, Кіровському, Іловайську, Торезі та в Калінінському районі Донецька.

У Шахтарську через пожежі та вибухи навіть оголосили евакуацію – поки що тільки в межах міста. Жителів просять переміститися з одного району до іншого.

У Telegram-каналі “DeepState” повідомили, що вибух пролунав на території пивзаводу в місті Алчевськ. Користувачі в коментарях наголосили, що завод давно не працював, а окупанти розмістили там склади з боєприпасами.

“Повчальна історія вийшла: місто за всі 8 років війни не було обстріляне українськими військами. А ось тепер із палаючого складу розлітаються російські снаряди в різні райони. “Спеціальна військова операція” відбувається виключно за планом”,йдеться у Twitter-акаунті з назвою “Східний”.

Жителі окупованих територій пишуть, що у їхніх містах дуже шумно. Деякі користувачі навіть вигадали, як росія може вийти з цієї ситуації.

“У рф є тільки один вихід – зробити жест доброї волі і піти з Донецька та Луганська, а потім, може, і за столом говорити, як вийти з Криму цілими”, сказано в повідомленні.

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