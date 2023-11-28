СБУ показала «Скіфське золото», яке повернули в Україну (фото)

СБУ показала «Скіфське золото», яке повернули в Україну, передає НСН. У Службі безпеки підкреслюють, що історичні коштовності вдалося повернути завдяки матеріалам СБУ та БЕБ.

Завдяки матеріалам Служби безпеки та БЕБ до України вдалося повернути колекцію «Скіфського золота» вартістю 1,5 млн американських доларів. Боротьба за долю цих артефактів тривала майже 10 років за участі Міністерства юстиції та Міністерства культури України.

«Ми повернули додому не просто цінності, які були вивезені з Криму в 2013 році, а частинку своєї історії. Для СБУ, як і загалом для нашої держави, ця справа – символічна. Вона показує, що Україна ніколи не віддає того, що належить їй по Закону. Так само, як українці повернули «Скіфське золото», так само повернемо Крим, Донбас і решту окупованих територій. Ми будемо битися за своїх людей, за свої цінності і за свою історію!» – заявив Голова СБУ Василь Малюк

Зараз в Україні вже перебувають 565 старожитностей, які у 2013 році були вивезені з Криму до ЄС для експонування у приватних європейських музеях.

За даними слідства, згідно з підписаними угодами всю старовинну колекцію мали повернути в Україну влітку 2014 року.

Але цього не відбулося – артефакти залишились за кордоном, а посадовці кримських музеїв, які тоді переїхали до Києва, самоусунулися від виконання своїх обов’язків.

У зв’язку з цим у тому ж році було розпочато кримінальне провадження за фактами незаконного перебування культурних цінностей за кордоном.

З того часу тривали процесуальні дії та судові процеси щодо повернення українських старожитностей.

У рамках кримінального провадження було зібрано матеріали, які дозволили Верховному Суду Нідерландів прийняти остаточне рішення у цьому питанні на користь України.

Крім того, суд відхилив так звану «касаційну скаргу» окупаційних «адміністрацій музеїв» у тимчасово захопленому Криму щодо передачі їм українських артефактів.

Тепер колекцію повернули навіть без стягнення витрат за зберігання музейних експонатів.

Тривають заходи із повернення до України інших елементів «Скіфського золота», вилучених у співпраці з правоохоронними органами іноземних держав.

СБУ показала «Скіфське золото»: фото

Ще новини України: Через 10 років «Скіфське золото» повернулося до України з Нідерландів