В Україну повернули ще 7 дітей з окупованих територій. Гарною новиною поділився уповноважений з прав дитини Микола Кулеба. Він оприлюднив зворушливе відео зустрічі дітей з їх рідними, передає НСН.

Сьогодні вночі завершилась наша 13-та рятувальна місія, в рамках якої ми вирвали з лап окупантів ще 7 дітей, – написав Кулеба

Він розповів, що двоє з них — діти-сироти. 17-річні Саша й Уляна, які жили з бабусею-опікуном. Умови проживання для українських сиріт в окупації стали вже нестерпними. Російські військові погрожували забрати дітей, і родина звернулась до Save Ukraine за допомогою. На жаль, бабуся, через стан здоров’я не змогла покинути дім. Українські служби допомогли дітям виїхати, й в одній із країн Євросоюзу передали їх під опіку старшої сестри.

Звісно, дітей ми й надалі не залишимо і будемо їх усіляко підтримувати, – обіцяє Кулеба

4-річну Мілану мама ще на початку повномасштабного вторгнення відвезла до прабабусі, думала, що їй там буде безпечніше. Але село й досі в окупації, а російські військові вже приходили по дитину. Оскільки Тетяна служить в ЗСУ й боронить нашу країну від ворога, вона взагалі не мала змоги поїхали. А якби й поїхала – то це був би «квиток в одну сторону». Тому за дівчинкою поїхала бабуся.

Мама нарешті змогла обійняти свою доньку, яку не бачила майже 2 роки.

Для нашої команди велика честь — допомогти військовослужбовцям повертати їхніх дітей додому, – каже Кулеба

Він запевнив, що усі 7 дітей зараз у безпеці з рідними. На них всіх чекає тривалий процес відновлення після пережитого в окупації. Усі вони стали свідками воєнних злочинів росії та, безперечно, жертвами її злочинної геноцидної політики.

Більше деталей Кулеба обіцяє повідомити згодом.

За його словами, усього в рамках 13 рятувальної місії команда Save Ukraine допомогла врятуватись від ворога 14 дітям та їхнім родинам. За весь період — це вже 211 врятованих українських дітей.

P.S. Задля безпеки імена дітей змінені.

В Україну повернули ще 7 дітей з окупації – зворушливе відео

Ще новини України: Не бачилися з 24 лютого: Україна повернула чотирьох викрадених росією дітей