Не бачилися з 24 лютого: Україна повернула чотирьох викрадених росією дітей

Україна повернула чотирьох викрадених росією дітей. Голова Офісу Президента Андрій Єрмак розповів подробиці і історії юних українців, які через дії агресора, багато місяців були розлучені з рідними, передає НСН.

Це 17-річна дівчина та троє хлопчиків – шести, трьох та дев’яти років.

Наші діти повертаються додому, до своїх родин. Я раніше писав, що в межах реалізації затвердженого плану дій Президента Bring Kids Back UA нам вдалося повернути ще чотирьох українських дітей, – нагадав Єрмак

Україна повернула чотирьох викрадених росією дітей

Він повідомив, що діти вже вдома, разом зі своїми рідними.

У кожного з них є власна історія. Їх мають чути у різних країнах світу, щоб мати справжнє уявлення про злочини росії. Лише уявіть, матір та син не бачились з початку повномасштабного вторгнення рф до України, – каже голова Офісу Президента

Мати потрапила в полон, а сина викрали окупанти

Родина проживала на території Херсонської області, а з початком війни жінка-військовослужбовиця перейшла в розпорядження військової частини та пішла захищати Україну. Її неповнолітній син залишився вдома з бабусею і дідусем.

Росія окупувала частину Херсонщини. Мати не могла евакуювати сина, потрапила в полон. Згодом жінку вдалося звільнити, вона почала шукати свого сина і нам вдалося його знайти та повернути з родичами.

Хлопчик перебував у лікарні, коли росіяни захопили Херсон

Ще одна історія об’єднаної родини.

До початку війни хлопчик, маючи вроджені проблеми зі здоров’ям, перебував у закладі на Херсонщині, де його готували до операції в Охматдиті.

Через вторгненнч рф батькам дитини довелося евакуюватися, а хлопчик потрапив в окупацію. Разом з іншими дітьми його примусово вивезли до Криму. І зараз, після тривалої розлуки, родина разом.

Бабуся знайшла онука у дитбудинку

Ще один хлопчик опинився у Брянський області, у дитячому будинку. Його бабуся не здавалася, разом з українськими службами шукала дитину, яка зараз вже з нею.

Таких історій дуже багато. росія цинічно викрадає дітей, проводить примусову русифікацію, приховує факти всиновлення росіянами. Наше завдання від Володимира Зеленського – повернути додому всіх. Разом з уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем та нашою командою працюємо над цим. Українські діти будуть вдома. Росія буде відповідати за геноцид, – написав Єрмак

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