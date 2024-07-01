Після перемоги потрібно буде збільшити тарифи на електроенергію та газ: МВФ

Після закінчення війни потрібно буде збільшити тарифи на електроенергію та газ для забезпечення стійкості енергетичної галузі. Про це йдеться у звіті Міжнародного валютного фонду .

“Забезпечення стійкості системи та зменшення квазіфіскальних зобов’язань вимагатимуть поступового підвищення тарифів на газ та електроенергію для покриття витрат, одночасно виділяючи адекватні та цілеспрямовані ресурси для захисту вразливих домогосподарств”, – йдеться в ньому.

МВФ пропонує збільшити тарифи на електроенергію та газ

Зазначається, що Кабінет міністрів має затвердити дорожню карту поступової лібералізації ринків газу та електроенергії.

В основі цього документу буде технічний аналіз фінансового стану галузі, який буде погоджений з Європейською комісією.

Раніше повідомлялося, що для повноцінної інтеграції українського енергоринку у європейський потрібно продовжити впровадження європейського законодавства та лібералізації внутрішнього ринку електроенергії.

Також нагадаємо, що кожній квартирі в Україні необхідно купити обладнання від $3 до $4 тисяч на придбання енергетичного обладнання, адже протягом десятиліть тарифи на електроенергію не відображали її реальну вартість. Тепер ці кошти потрібно спрямувати на створення нової системи енергопостачання для забезпечення надійного електропостачання. Про це повідомив виконавчий директор асоціації “Енергоефективні міста України” Святослав Павлюк.

Раніше “Новини України – НСН” писали, з 1 липня діятимуть нові тарифи на комуналку. Ціни на воду у невеликих містах можуть підняти а платіжки за світло зростуть. Газопостачання також може здорожчати. Подробиці за цим посиланням: Які будуть ціни на світло, газ та воду з 1 липня – нові тарифи на комуналку (nikopolnews.net)