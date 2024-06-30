Які будуть ціни на світло, газ та воду з 1 липня – нові тарифи на комуналку

З 1 липня діятимуть нові тарифи на комуналку. Ціни на воду у невеликих містах можуть підняти а платіжки за світло зростуть. Газопостачання також може здорожчати.

Які будуть ціни на електроенергію з 1 липня

З 1 червня 2024 року тариф на світло для населення підвищився з 2,64 грн/кВт-год до 4,32 грн/кВт-год. Він буде діяти до кінця квітня 2025 року.

Відповідно до нового тарифу 4,32 грн-кВт-год, у липні платіжки за електроенергію збільшаться наступним чином:

при споживанні 250 кВт-год – 1080 грн (було 660 грн);

при споживанні 500 кВт-год – 2160 грн (було 1320 грн);

при споживанні 1000 кВт-год – 4320 грн (було 2640 грн).

При цьому нічний тариф становитиме 2,16 грн/кВт-год замість 1,32 грн/кВт-год. Цей тариф актуальний для споживачів, які встановили двозонний лічильник електроенергії.

Як зміняться тарифи на газ з 1 липня

З 1 липня ціна газу для побутових споживачів, які обслуговуються Нафтогазом, залишиться на рівні 7,96 грн за кубометр. Інші постачальники встановили ціни в діапазоні від 7,7 грн до 9,90 грн за кубометр.

Нагадаємо, у квітні 2024 року газопостачальна компанія Нафтогаз України продовжила дію тарифного плану “Фіксований” на рік, дотримуючись чинного мораторію на підвищення цін.

Які будуть ціни на воду з 1 липня

У деяких невеликих містах України з 1 липня може зрости вартість послуг з водопостачання. Місцева влада має право самостійно встановлювати тарифи на ці послуги, що призвело до суттєвого подорожчання в окремих містах — до 40%.

Водночас для великих міст НКРЕКП заборонила підвищення тарифів на водопостачання та водовідведення. Нагадаємо, що в квітні планувалося підвищення тарифів для постачальників холодної води в Києві та інших містах України, але це рішення було відкладено.

Раніше “Новини України – НСН” писали: Не світлом єдиним – кабмін заговорив про підвищення тарифів на газ, тепло та гарячу воду