Кожна квартира має купити обладнання на $3-4 тисячі: я знаю, що їх немає, але ви їх проїли

Кожній квартирі в Україні необхідно купити обладнання від $3 до $4 тисяч на придбання енергетичного обладнання, адже протягом десятиліть тарифи на електроенергію не відображали її реальну вартість. Тепер ці кошти потрібно спрямувати на створення нової системи енергопостачання для забезпечення надійного електропостачання.

Про це повідомив виконавчий директор асоціації “Енергоефективні міста України” Святослав Павлюк.

“Те, що ви недоплачували за електроенергію всі минулі роки – вважайте, що ви складали гроші в банку і тепер їх треба залпом заплатити за нову систему енергопостачання. Я знаю, що їх немає, але ви їх проїли“, – зазначив Павлюк.

За словами Павлюка, в Україні десятиліттями встановлювався тариф на електроенергію, який не покривав її справжню вартість. Це призвело до накопичення проблем в енергетичному секторі, які зараз потребують термінового вирішення. Зараз необхідно провести суттєві інвестиції в енергетичну інфраструктуру, щоб забезпечити стабільне постачання електроенергії та запобігти подальшому погіршенню ситуації.

Нестача електроенергії

Нестача електроенергії в Україні збережеться до 2026 року, з середнім дефіцитом близько 10% у 2024 році. Основні причини включають пошкодження енергетичної інфраструктури під час атак та недостатньо розвинену інфраструктуру для імпорту електроенергії. Про це йдеться в Меморандумі з МВФ.

Україна стикається з масштабним дефіцитом електроенергії через пошкодження енергетичної інфраструктури під час весняних атак. Загальний збиток енергетичній системі перевищує 1 мільярд доларів США. Найбільші втрати понесли компанії ДТЕК та державні підприємства, які планують покрити збитки за рахунок власного оборотного капіталу та потенційної підтримки донорів, зокрема через постачання обладнання.

МВФ оприлюднив прогноз, згідно з яким середній дефіцит електроенергії в Україні у 2024 році складе близько 10%. Протягом 2025 року дефіцит поступово знизиться і буде усунений до початку 2026 року. Дані про енергетичні потужності суворо контролюються в умовах воєнного стану, але, виходячи з попередніх моделей споживання та імпорту, серйозний дефіцит (до 30%) ймовірно виникатиме тільки в години пік.

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